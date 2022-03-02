斥資12億 新竹棒球場工程進度98%

新竹市立棒球場已接近完工。 （記者蔡彰盛攝）

2022/03/02 05:30

林智堅：下半季職棒賽事將開打 預計七月底首戰登場

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府投入十二億元重建新竹市立棒球場，為竹竹苗地區唯一符合職棒規格球場。市長林智堅昨天表示，目前工程進度已達九成八，下半季職棒賽事將開打，預計七月底首戰登場。

首創智慧調撥停車場 四月底完工

林智堅說，主體結構、燈柱、大螢幕、頂棚已完成，本週鋪設草皮，預計月底完成、開始養護工作。龍來球場公司預計月底進場裝修室內、牛棚空間並將裝設環場LED。林智堅說，棒球場停車場也將於四月完工，為全國首創智慧調撥停車，依賽事規模調撥停車場內汽車格為機車格。

鼓勵外縣市球迷 搭乘接駁車觀賽

市府表示，新竹市立棒球場為地下一樓、地上四樓，建築外觀為清水混凝土，落地玻璃。一樓規劃商店、售票口，二、四樓是觀賽空間，三樓VIP室，觀眾總席次達一萬席。行政區位於四樓，球團則使用地下室與一樓空間，地下室為停車場。

市府表示，目前場內已開始進行紅土鋪設、外野拉皮、騎樓順平及整理周邊景觀，重點草皮工程三月底前完成種植並進行養護，未來迎路面設有六間商舖，球賽期間將帶動周邊商圈熱絡。

新設地下停車場四月底完工，規劃三百格汽車位，連同民富停車場兩百四十格、路邊停車格一百五十格，共提供七百格車位。

停車場引進全國首創智慧調撥停車，依賽事規模調撥場內汽車格為機車格，另有九大智慧功能，包括車牌辨識、車位在席燈號、場內剩餘車位導引標誌、多功能繳費機、行動支付繳款、手機智慧尋車、電子票證扣款、汽機車停放空間調撥、入場資訊看板。

另規劃接駁車路線，鼓勵外縣市球迷搭乘接駁車觀賽，非賽事期間則開放民眾停放車輛，紓解周邊停車空間不足問題。

新竹市長林智堅（右）與立法院副院長兼中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左），圖為二人之前視察新竹市立棒球場工程。（資料照，記者洪美秀攝）

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