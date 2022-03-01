竹市228追思 林智堅：守護台灣自由

新竹巿長林智堅與二二八受難者家屬一同獻花致意。（市府提供）

2022/03/01 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕適逢二二八事件七十五週年紀念，新竹市政府昨在新竹市二二八和平紀念公園舉辦「和平紀念日追思音樂會」，新竹巿長林智堅以新竹巿政府代表身分，向受難者家屬致歉，並表達最誠摯祝福及慰問之意，他感謝當年許多新竹年輕學生、知識份子站出來反抗威權，面對威權沒有人是局外人，他做為政治工作者，讓民主火炬一棒接一棒，共同守護台灣自由。

林感謝當年學生、知識份子站出來反抗威權

林智堅與受難者代表楊金土、楊田郎、林嘉湧、林邱月妹、張文淵，還有台北市長柯文哲的父親柯承發、母親何瑞英，在下午兩點廿八分一同默哀。林智堅與二二八事件受難家屬握手，並以純白的百合花朵向受難者表達追思。

林智堅表示，二二八是台灣歷史永遠的傷痛，讓台灣進入漫長戒嚴，前輩們為了追求民主，挺身而出，卻遭到國民政府有系統的迫害，他們喪失了自由，甚至失去自己寶貴的生命，為台灣爭取到繁榮與幸福。

林智堅說，在一代又一代的台灣人共同努力下，台灣民主自由受到世界肯定，台灣民主指數全球第八、亞洲第一 ，民主自由不進則退，威權反動勢力現在伺機反撲。面對威權沒有人是局外人，感謝當年許多新竹年輕學生、知識份子站出來反抗威權，他作為政治工作者，讓民主火炬一棒接一棒，共同守護台灣自由。

竹市二二八追思音樂會由建華國中管樂團進行開場演奏，並由薔薇合唱團演唱「相思海」、「伊是咱的寶貝」以及「月夜愁」等曲目，現場並播放和平鐘聲，場面隆重肅穆。

新竹巿長林智堅（前排右三）出席二二八和平紀念追思音樂會。（新竹市府提供）

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