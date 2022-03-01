新竹少年刑務所演武場 光環境新亮點

用燈光描繪出建物輪廓，演武場夜晚有如發光的禮物盒般閃耀，成為一大亮點。（新竹市府提供）

2022/03/01 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕位於新竹市廣州街的市定古蹟新竹少年刑務所演武場，是去年十一月剛開館營運的藝文館舍；目前室內規劃「演武．新生─新竹市刑務所演武場古蹟修復展」及「竹塹城散策三部曲─工藝篇」展覽，入館參觀時間為週二至週日上午九點至下午五點，每日休館後晚間亮燈，成為北大路夜間的一大亮點，讓新竹城市光環境再升級。

新竹市文化局長張馨之表示，「竹塹城散策三部曲」特展二部曲為「工藝篇」，介紹新竹在地工藝特色及呈現當代的新竹產業變遷歷程。在地傳統手工業伴隨社會產業結構改變而逐漸蛻變，精雕的木藝、珠光的螺鈿、纖細的蓪草、剔透的玻璃、彩繪的燈籠等，如何從民生用品逐漸進階成為精緻且富涵藝術氣息的藝品。今日的新竹在發展尖端科技業之際，同時亦守護著傳統工藝，傳承「技藝」也保存「記憶」，向市民展現這座古城新舊交織的魅力。

本次工藝篇展覽品項豐富，木藝類代表展品有蔡楊吉老師「禮廉傳家」、葉佳讓老師「鰲魚觀音」等。螺鈿類展品有陳甫強老師「四季小屏風」、「珠寶盒」等。蓪草類展出張秀美老師的蓪草花、蓪草畫及工藝材料等。玻璃類展品為鄭木連老師「再生」及「凡走過必留下痕跡」等。花燈類展品為蕭在淦老師的年節燈籠等。現場還有嬰兒椅、竹籃、傳統竹製題字燈籠以及相關多媒體影音介紹觀看。期待能帶給參訪觀眾一場精彩的視覺工藝饗宴。工藝篇展覽日期自即日起至五月八日止。

文化局指出，配合新竹城市光環境營造，本次演武場燈光設計，邀請專業燈光設計團隊，以光洗牆方式均勻照亮牆面，彰顯立面細節。是竹市最新光環境景點，為城市光譜再增添一筆亮點。

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