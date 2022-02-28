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    春遊竹市 白天追櫻夜賞燈飾

    新竹市長林智堅推薦大家到新竹公園賞櫻。 （記者蔡彰盛攝）

    新竹市長林智堅推薦大家到新竹公園賞櫻。 （記者蔡彰盛攝）

    2022/02/28 05:30

    青青草原遊樂設施邀親子同樂 新竹公園櫻花爭妍 十八尖山杜鵑花約開5成

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕春遊新竹市，正是時候！市長林智堅推薦白天可到新竹公園、新竹左岸賞櫻，去迎來杜鵑花季的十八尖山散步，悠遊於擁有豐富自然林相的步道；親子可到訪青青草原或市郊的綠谷沙拉生菜園摘採新鮮生菜；晚間到東門城與護城河畔，觀賞虎年限定六件聲光裝置作品。

    林智堅說，上任以來投入近一億元，將青青草原打造成熱門休閒景點，重整兩大草原和生態池，打造北台灣最長的磨石子溜滑梯，增設鞦韆、多功能攀繩、平衡木、水管通道等親子遊樂設施，還種下超過四千株水生植栽及四十二棵落羽松；附近的綠谷沙拉生菜園種植許多保健生菜，摘採後可到百坪別墅內品嘗各種創意料理。

    林智堅說，新竹公園櫻花爭妍，新竹左岸自行車道超過一百公尺的河津櫻也已綻放，可從中華路左轉中華路一段二巷後沿著滑板公園前往。此外，十八尖山杜鵑花目前約開五成，還有山櫻等多種花木點綴，春光明媚。

    虎年限定聲光裝置 今最後展期

    至於晚間，林智堅推薦可走逛虎年限定燈飾，把握今天六件聲光裝置最後展期，晚間五點半起點亮，東門城並有高四公尺、寬兩公尺「光虎」每半小時展演聲光「虎嘯」。

    南大路警察宿舍今天有「下竹町老樹文創市集」，戶外草地卅多攤位集結手作、咖啡、甜點等；將軍村圖書資訊園區則推出「快樂小市集」，攤位包括異國美食、茶品、烘焙及手作體驗等。

    東門城的聲光裝置「光虎」吸引許多人打卡拍照。 （記者蔡彰盛攝）

    東門城的聲光裝置「光虎」吸引許多人打卡拍照。 （記者蔡彰盛攝）

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