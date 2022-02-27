免上山 新竹公園櫻花綻放到4月

市區也可賞櫻，新竹市長林智堅邀市民來新竹公園賞櫻。（記者洪美秀攝）

2022/02/27 05:30

林智堅推薦市區賞櫻 新竹左岸櫻花大道河津櫻也開了

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕二二八連假天氣好轉，新竹市長林智堅昨天推薦，新竹公園與新竹左岸櫻花已陸續綻放，繽紛浪漫，民眾到平地市區就可賞櫻，不用長途跋涉上山與塞車。

新竹公園 「櫻花爺爺」嫁接照料

林智堅說，新竹市有三處賞櫻景點，其中新竹公園的數量最多，二○○三年台、日民間協會交流，由日本人捐贈數棵櫻花樹後，現年九十一歲的市政顧問、「櫻花爺爺」楊根棟，多年來與志工出錢出力嫁接出許多品種並細心照料。

楊根棟說，當年日本人捐贈的河津櫻目前綻放中，山櫻及八重櫻也正值花期，後續還有富士櫻及吉野櫻登場，花期可持續到四月。

左岸櫻花大道 種植超過3百棵

新竹左岸櫻花大道隱身頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，超過一百公尺，由退休里長楊建榮一手打造。十八年前賞櫻潮剛起，他育苗後，沿車道種超過三百棵，里內志工一起參與，還有民眾主動捐贈肥料，才有今天的美景。可從中華路左轉中華路一段二巷後，沿著滑輪公園往前行，就能看見成排河津櫻美麗迎賓。

汀甫圳 3月中旬進入花季

至於有櫻花小徑美名的汀甫圳，預計三月中旬才進入花季，建華里長徐良芳表示，十年前在東南街二三九巷汀甫圳兩側栽種六十一棵富士櫻、墨染櫻、山櫻，其中富士櫻最多，因花期較晚，目前還含苞待放，預估三月中旬盛開。

市府表示，今年邀集新竹公園周邊商家合作，推出櫻花祭限定商品， 即日起至三月二十七日粉絲專頁（https://www.facebook.com/seeinghsinchu）每週並抽出限量櫻花杯。

頭前溪河濱公園 也有2千多棵

新竹縣竹東鎮頭前溪河濱生態公園兩公里長櫻花大道，栽植兩千多棵櫻木，由熱心志工照料，也紛紛綻放。昨天湧入一千五百多人健走賞櫻，入口前有粉白小火車供搭乘、拍照，春櫻市集則結合在地美食攤、手作玩藝體驗，可自製專屬面具和櫻花筆記本。

竹東頭前溪河濱生態公園兩公里長的櫻花大道。 （記者黃美珠攝）

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