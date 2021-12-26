竹科X基地動土 蔡總統︰帶動高科技軟實力

竹科X基地首棟大樓昨天開工，總統蔡英文（右六）、行政院長蘇貞昌（右五）、新竹市長林智堅（右七）與產業代表都出席動土典禮，預計二○二四年三月完工。 （記者洪美秀攝）

2021/12/26 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕由科技部、新竹市政府攜手推動的竹科X基地首棟大樓昨天開工，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、科技部長吳政忠都出席動土典禮。蔡總統說，竹科X基地未來積極發展AI、5G、資通訊及大數據產業，相信能成為帶動台灣高科技產業「軟實力」的重要產業聚落，期待二○二四年三月完工。

未來發展AI、5G、資通訊等產業

蔡英文說，台灣在世界半導體產業鏈佔有領頭羊地位，尤其是在這波疫情當中，全球對台灣晶片需求越來越高，再次凸顯台灣高科技產業的重要性。

蘇貞昌說，竹科一直是台灣高科技龍頭產業聚落之地，今年營業額破一．三兆得來不易，是政府與企業齊心努力的成果，期待未來的大新竹，帶來大願景、大希望，用大努力讓台灣有大大進步，大大的有力。

蘇貞昌︰期待大新竹大大進步

吳政忠表示，竹科X基地將以軟扶硬、軟硬整合帶動竹科發展，未來用晶片打造食衣住行，將有更多民眾受惠於半導體科技、創新產業。

新竹市長林智堅表示，竹科X是都市型科學園區，也是國家未來發展的需要，中央投入超過一百八十三億元打造，首棟軟體大樓完工後可創造兩千八百個就業機會。

林智堅說，很多人才聚集在大新竹，新竹縣、市合併後事權統一、效率提升，讓更多好人才來壯大竹科，並透過半導體產業，讓新竹成為連結全世界的超導體。

台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭說，竹科X基地是全台獨特的基地，適合IC設計業及其他創新產業，周邊生活環境完善，面對全球競爭、自然環境變遷，將邁向新紀元。

市府表示，竹科X基地將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業進駐，未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）、研發設計、資訊軟體、資訊服務、5G行動通訊、大數據等產業，希望創造一千四百七十億元產值、二萬一千個工作機會。

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