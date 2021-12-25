竹市感恩季點燈 今晚會抽百萬名車

新竹市今年感恩季昨晚揭幕。（記者洪美秀攝）

2021/12/25 05:30

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市感恩季昨晚揭幕，市長林智堅與天主教新竹教區主教李克勉共同點燈。林智堅說，感恩季邁入第七年，打造全台唯一科技互動許願樹，並實現六百四十名弱勢孩童心願，今晚還有市集與感恩晚會，他將抽出買爆新竹最大獎百萬汽車得主。

林智堅說，感恩季系列活動中的「心願卡」認領活動，七年來幫助超過兩千名孩童圓夢。今年適逢疫情，許多家庭過得更辛苦，因此擴大舉辦，邀請竹科樂華、蔚華科技公司，與十家在地百貨業者及熱心民眾參與，他也化身耶誕老公公將禮物送到孩子手中。

市府表示，在二二八公園設計挑高六公尺的互動許願樹裝置，是全台第一座互動科技的許願耶誕樹，即日起到明年一月九日，讓市民一起交換禮物。

今天下午在護城河親水公園將有超過百攤的「暖心市集」，展售知名手作、暖心甜點及耶誕商品，並有耶誕歡樂劇、魔術秀與YOYO姊姊唱跳秀；晚間在市府前廣場有感恩晚會，邀請魏如萱、金曲歌王蛋堡及盧廣仲等藝人演唱。

竹北東興圳賞光藝 竹東原味耶誕

新竹縣一連三天的「童趣聖誕夜」，昨晚在竹北市東興圳登場，同時為光藝節點燈；位在竹東車站西側的原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」，今天起兩天也舉辦耶誕感恩活動，兩地活動都結合音樂、展演和市集。

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