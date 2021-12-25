為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    竹市感恩季點燈 今晚會抽百萬名車

    新竹市今年感恩季昨晚揭幕。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年感恩季昨晚揭幕。（記者洪美秀攝）

    2021/12/25 05:30

    〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市感恩季昨晚揭幕，市長林智堅與天主教新竹教區主教李克勉共同點燈。林智堅說，感恩季邁入第七年，打造全台唯一科技互動許願樹，並實現六百四十名弱勢孩童心願，今晚還有市集與感恩晚會，他將抽出買爆新竹最大獎百萬汽車得主。

    林智堅說，感恩季系列活動中的「心願卡」認領活動，七年來幫助超過兩千名孩童圓夢。今年適逢疫情，許多家庭過得更辛苦，因此擴大舉辦，邀請竹科樂華、蔚華科技公司，與十家在地百貨業者及熱心民眾參與，他也化身耶誕老公公將禮物送到孩子手中。

    市府表示，在二二八公園設計挑高六公尺的互動許願樹裝置，是全台第一座互動科技的許願耶誕樹，即日起到明年一月九日，讓市民一起交換禮物。

    今天下午在護城河親水公園將有超過百攤的「暖心市集」，展售知名手作、暖心甜點及耶誕商品，並有耶誕歡樂劇、魔術秀與YOYO姊姊唱跳秀；晚間在市府前廣場有感恩晚會，邀請魏如萱、金曲歌王蛋堡及盧廣仲等藝人演唱。

    竹北東興圳賞光藝 竹東原味耶誕

    新竹縣一連三天的「童趣聖誕夜」，昨晚在竹北市東興圳登場，同時為光藝節點燈；位在竹東車站西側的原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」，今天起兩天也舉辦耶誕感恩活動，兩地活動都結合音樂、展演和市集。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播