竹市感恩季 科技互動許願樹今點燈

新竹市感恩季主視覺「科技互動許願樹」，透過手機傳遞祝福，會收到市府的回禮。（記者洪美秀攝）

2021/12/24 05:30

林智堅：民眾透過手機傳遞祝福到許願樹 就會收到市府回禮

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府「尋著光、許星願」感恩季系列活動，將於今晚六點在二二八公園廣場進行「聖誕點燈」，今年設計全台唯一的「科技互動許願樹」主視覺，透過手機傳遞祝福，可收到市府特效框回禮，更與LINE熱點合作，讓市民朋友猜謎賺LINE POINTS點數，限量五十萬點。

線上猜謎 樂賺LINE POINTS點數

新竹市長林智堅說，挑高六米、具特殊弧面的一百組LED屏幕組成科技互動許願樹，合掌意象的樹形設計，展期到明年一月九日，民眾只要透過手機便能傳遞祝福到許願樹，也會收到市府的回禮。

社會處表示，互動許願樹也與『LINE熱點』服務團隊攜手合作，籌辦線上猜謎活動，只要答對與新竹市感恩季相關猜謎，就可以獲得LINE POINTS點數，活動預計在廿五日、廿六日和一月一日登場，每人每天最多可答題一次，一次可獲兩點。

科技互動許願樹的操作方式是，搜尋LINE「新竹市感恩季」官方帳號，在下方選單中點擊「送出祝福」，就會出現笑臉、雪花、星星、薑餅人、鈴鐺及愛心等祝福符號，點擊代表自己心意的符號送出祝福給新竹，就可點亮聖誕樹，體驗結束後會在LINE選單上收到新竹市政府的回禮。

25日午後手作市集 入夜感恩晚會

社會處說，感恩季系列活動廿五日午後護城河畔有百家暖心手作市集，當晚市府前廣場「聖誕感恩晚會」，將邀請魏如萱、金曲歌王蛋堡和演歌雙棲全方位藝人盧廣仲與市民同歡。

此外，市長林智堅昨與日本姊妹市岡山市的市長大森雅夫視訊會談，雙方就防疫政策及大新竹合併升格等議題交流。

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