陽明交大新創研究院揭牌 林智堅：大新竹當後盾

陽明交大創新研究院揭牌，市長林智堅表示，產學合作讓台灣半導體持續引領全球。（記者蔡彰盛攝）

2021/12/22 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕對準半導體未來發展，國立陽明交通大學創立「產學創新研究學院」，昨揭牌，新竹市長林智堅表示，全球產業鏈正在重組，台灣半導體產業正面臨全球競爭，期待大新竹合併作為強而有力後盾，政府、民間強強合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

縣市合併升格 提升行政效率

「有機式的成長有其成長邊界，但透過合併與互補，可以突破自我能力的界線，再創發展的第二條曲線。」林智堅市長引用中美矽晶、環球晶圓董事長徐秀蘭所言，表示全球經貿局勢快速變化、全球供應鏈重組，台灣半導體產業正面臨全球競爭，因此提倡大新竹合併升格，解決過去因縣市分治所造成行政效率問題，透過政府、民間強強合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業，更成為半導體產業強而有力的後盾。

校長：與企業合作 打造人才

此外，學界陽明交大林奇宏校長表示，陽明交大成立全台第一所由教育部設立的產學創新研究學院，設有前瞻半導體、製成研究所，與台積電等企業合作，期待透過新的運作模式，打造符合企業需求的人才。

產業界代表創新研究學院管理委員會代表、宏碁集團創辦人施振榮董事長表示，為提升台灣全球競爭力、促進經濟發展，產業升級轉型及培育人才是當務之急。

陽明交大指出，創新研究院因應下世代半導體、人工智慧、量子運算、物聯網與寬頻通訊之前瞻技術與應用日新月異之發展趨勢，與產業共創並共同培育世界盃人才。目前積極投入與參與的合作企業有台積電、鴻海、緯創、力積電、研華、聯發科及聯詠等多家國際領導公司。

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