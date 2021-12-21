竹市教材「如果風看得見」 獲金點設計獎標章

新竹市國小教材「如果風看得見」，從全球2706件作品中，拿下金點設計獎標章認證。（記者蔡彰盛攝）

2021/12/21 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市國小教材「如果風看得見」，在全球十七國兩千七百多件作品中獲得金點設計獎標章認證。市長林智堅表示，新竹市將設計力導入市政，在硬體上推展新校園運動，並打造最好玩的科學書「如果風看得見」，讓學生從繪本、手作學習生活中的自然科學。

市府表示，金點設計獎已有三十九年歷史，每年表揚傑出的創新設計作品 。 「如果風看得見」一套三冊，使用對象為國小一到六年級學生。內容描述市鳥喜鵲探索新竹空軍基地、香山風力發電等地，讓學童學習風的科技應用，融合自然科學、鄉土教育。

林智堅說，新竹市是年輕城市，十八歲以下比例極高，市府推展新校園運動，讓孩子在兼具美感、安全、創新的校園學習，並革新教材，「如果風看得見」為文學、藝術、科學的跨域繪本書，以新竹特色「風」為內容，用最簡單好懂的語言，讓孩子認識風的原理。

陽光國小主任張慧真分享說，這套教材讓學童理解自然課本所說「空氣的流動」，如「風在竹林有窸窸窣窣的聲音」，再搭配書籍手作，對風有更深一層的認識；編輯群之一的香山國小校長顏美禎表示，這套教材也可運用在植物的繁衍、交通工具等課程中。

市長林智堅（左）、美感細胞創辦人陳慕天共同開箱「如果風看得見」。（記者蔡彰盛攝）

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