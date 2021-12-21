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    首頁　>　新竹市

    竹科X首棟大樓12/25動工 向企業招手

    竹科X產業園區，首棟軟體大樓將在二十五日動工。圖為竹科X產業園區完工示意圖。（市府提供）

    竹科X產業園區，首棟軟體大樓將在二十五日動工。圖為竹科X產業園區完工示意圖。（市府提供）

    2021/12/21 05:30

    預計2024年初完工 可望創造2800個就業機會 林智堅︰盼成都市型科學園區新典範

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕占地三十六公頃的竹科X產業園區，首棟軟體大樓將在二十五日動工，規劃為地下兩層、地上十二層辦公大樓。新竹市長林智堅表示，預計二○二四年初完工，可望創造兩千八百個就業機會、年產值一九六億元。

    林︰盼創造「總部經濟」效應

    林智堅說，竹科X產業園區東起科學園區、西接大車站計畫，要打造一座結合藝文、科技的帶狀產業園區，成為都市型科學園區新典範，期盼吸引創新科技研發中心與企業總部進駐，讓新竹市成為台灣連結全球半導體產業的樞紐城市。

    林智堅說，為吸引企業投資，創造更多就業機會與人口紅利，並讓產業持續深根新竹市，二○一七年他帶領團隊攜手科技部、新竹科學園區管理局與台肥、中油公司及產學研各界資源，合作推動竹科X產業園區，投入一八三億元打造都會型科學園區，連結周邊藝文高地等消費生活機能，打造下個世代的創新產業藝文特區。

    園區預計新建3棟研發大樓

    林智堅表示，竹科X預計新建三棟研發大樓，未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）、研發設計、資訊軟體、資訊服務、5G行動通訊、大數據等產業，目標創造一四七○億元產值、兩萬一千個工作機會，期盼吸引創新科技研發中心與企業總部進駐，創造「總部經濟」效應。

    竹科X首棟軟體大樓，規劃四到十二樓作為辦公空間，將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業進駐。基地位於公道五路三段北側，以多元、永續為概念，創造大量綠意圍繞，具備都市地區生活與公共服務機能，並可與既有科學園區及科學事業連結，以科技產業與人文風貌為基底，透過開放空間與綠廊道的留設，成為結合藝文、科技的帶狀產業園區。

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