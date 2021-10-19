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    首頁　>　新竹市

    全台最大古蹟光雕秀 22日新竹登場

    新竹火車站光雕秀「光之旅行」，由日本團隊打造。（竹市府提供）

    新竹火車站光雕秀「光之旅行」，由日本團隊打造。（竹市府提供）

    2021/10/19 05:30

    光臨藝術節壓軸來了 22至31日每晚6點上演 林智堅邀國人「來新竹住兩晚」

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹光臨藝術節壓軸、全台首見最大的「光雕展演」本週五開跑，22日起至31日每晚6點登場，新竹市長林智堅表示，跨國藝術家攜手創作，在市區9處古蹟、建築上演光雕投影，民眾漫步其間彷彿進入奇幻夢境。他推薦新竹火車站、專賣局新竹支局（台酒）、新竹聖母聖心主教座堂（北大教堂）等建築都將變身奇幻夢境，邀國人一定要「來新竹住兩晚」，白天造訪香山海岸濕地藝術作品，夜晚漫步城區逛光雕，還有光臨市集、街頭藝人表演，好玩好買又好拍。

    林智堅推薦，新竹火車站有光雕與東京車站光影重疊，還將打上兩國文化符號包含喜鵲、櫻花等。配樂也是台日雙語的「快樂頌」，在音樂的尾段隱藏「彩蛋」。

    9處古蹟變身奇幻夢境

    火車站前站客運大樓則以光影呈現未來感的「數位動物園」，觀眾將會看見動物園裡動物們，放大十幾倍生猛「跳」到眼前等，將會是孩子最愛的作品。

    台酒專賣局 打造超現實

    俗稱台酒專賣局的新竹市定古蹟「專賣局新竹支局」，採螢光視覺系光雕，前衛電子音樂搭配彩色線條、建物色塊，打造超現實視覺效果，是夜間漫步新竹舊城的最佳中繼站。

    北大教堂 有3D影像特效

    被列為全國歷史建築百景之一的北大教堂，作品「拂曉之翼」以3D影像特效投影打造，教堂立面鑲嵌彩繪玻璃「燃」起熊熊野火，彷彿景象真實呈現在眼前，伴隨磅礡音樂，場面如史詩般驚心動魄。

    一信古典建築 重溫90年代

    中正路新竹第一信用合作社為凸顯圓拱狀建築、圓拱窗的古典建築，10組台灣頂尖動畫團隊共同運用光影，將建築變身為最火紅老虎壩子機、布鼓鐘，更有打磚塊遊戲，打造「重溫90年代」光雕秀。

    新竹市長林智堅宣布，全台最大古蹟光雕秀22日登場，背景為新竹市政府。（竹市府提供）

    新竹市長林智堅宣布，全台最大古蹟光雕秀22日登場，背景為新竹市政府。（竹市府提供）

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