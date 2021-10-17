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    首頁　>　新竹市

    全運會竹市代表隊授旗 2選手有望連霸

    2021/10/17 05:30

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市全國運動會代表隊出征，昨由副市長沈慧虹在市政府大廳為代表隊授旗，期勉選手再創佳績，今年共有2名選手有望創造連霸紀錄，分別為射箭陳怡瑄的女子複合弓項目，目標射下3連霸，另一位是「拳擊女王」陳念琴，將以東奧第5名成績，挑戰75公斤級2連霸，這兩位優秀女力都為自己的連霸之路不斷努力！

    沈慧虹表示，市府與新竹市體育會長年合作推展全民運動及競技運動發展，一年投注約900萬元經費，體育賽事是孤獨且辛苦的，體育選手真正希望的是能夠戰勝自己，請選手們享受比賽的過程，跑出新竹的速度、跳出新竹的高度，祝福每位選手榮耀歸來。

    成德高中教練高慶華擔任授旗代表並表示，田徑代表隊中許嘉維選手，今年成績躍升為我國1萬公尺競走歷年第一傑，上一屆獲得銅牌成績，近期訓練狀況良好，9月的大專運動會更獲得男子1萬公尺競走金牌，並打破大會紀錄，本屆目標將鎖定金牌。

    公開水域項目率先奪牌

    全國運動會16至21日在新北市舉行，竹市共參加23項運動種類，符合參賽資格選手及教練共計275名，竹市黃子怡選手在公開水域項目，個人已累積1銀、1銅的好成績，順利開出紅盤。

    教育處代理處長沈靜濤指出，本屆共參加游泳、射箭、田徑、羽球、棒球、拳擊、自由車、馬術、擊劍、高爾夫球、柔道、現代五項、橄欖球、帆船、桌球、跆拳道、網球、舉重、角力、保齡球、滑輪溜冰、武術、電子競技等23項。上屆竹市獲得6金、3銀、16銅，目前代表隊已獲得1銀、1銅的好成績，竹市代表隊的成績備受期待。

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