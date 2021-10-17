大新竹升格 林智堅：勿技術性阻擋

產官學界昨成立「大新竹當好協會」，盼努力把新竹歷史翻到下一頁。（記者廖雪茹攝）（記者廖雪茹攝）

2021/10/17 05:30

產官學界成立「大新竹當好協會」 林強調有急迫性 錯過要再等4年

〔記者廖雪茹／竹北報導〕支持大新竹合併升格的產官學界，昨天在新竹縣竹北市成立「大新竹當好協會」，新竹市長林智堅受邀出席致詞時，強調大新竹合併升格有其急迫性、正當性與合理性；新竹先行，要同行也都非常歡迎與樂見，但千千萬萬不要用任何的方法，不管是政黨或是個人利益，技術性的阻擋；大家要凝聚共識，一起努力把新竹歷史翻到下一頁。

大新竹當好協會由國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章等人共同召集，發起學界、醫界、竹科等代表成立，協會成員包括市政顧問王俊雄、陽明交大建築所教授曾成德、新竹市醫師公會理事長邱國華、新竹市商業協會理事長邱文賢、客家公共傳播基金會董事長陳板等數十人參與，新竹縣市多名議員，立法院民進黨團總召柯建銘也到場，暢談「大新竹當好」願景。

大新竹當好協會理事長龔書章解釋，「當好」是客語「很好」的意思，「大新竹當好」也希望「新竹當然要好，也是新竹應當更好」；新竹開發早，也是台灣半導體連結世界的門戶，縣市分家卻造成資源分散，都市發展、產業經濟都受限，應該要消弭縣市間的界線，讓大新竹更好。

盼成文化、科技宜居城市

林智堅表示，因為對家鄉的熱情和不捨，他提出大新竹合併的倡議，希望大家重視、討論 ，拋出議題僅41天，走到哪都有人問他對大新竹的想像，他很快的就聯想到美國的西雅圖，是一個集結科技產業的創新城市，期許未來合併升格後，成為一個文化、科技、創新的宜居城市。

建設輕軌 改善交通

林智堅提及，交通是促使自己提出倡議的關鍵因素，從每次民調顯示，大家最不滿意的就是交通，改善最有感的也是交通；新竹的心不大，建設輕軌剛剛好，且要設計環狀路線才能發揮效益。一旦合併升格，預算規模可達1千多億元。他強調，大新竹合併升格有無限可能！

林智堅也指出，如果現階段無法推動修改地方制度法，未趕上這個時間點通過大新竹合併，又要等下個4年，因此，希望有些人不要用任何理由技術性阻擋大新竹合併升格，民主社會每個人可以發表各種意見，但千千萬萬不要用任何的方法，不管是政黨或是個人利益，技術性的阻擋。

凝聚共識 將歷史翻新頁

林也針對時代力量發表的民調說，該民調有35％的民眾認為竹竹合併議題因人設事，這樣的統計不是多數，也都沒過半，民調也有31％不認同此想法，以此民調來表達，並不具統計學說服性。

林智堅並以五月天「倔強」歌詞：「愛我的人別緊張，我的固執很善良，我的手越骯髒，眼神越是發光......逆風的方向，更適合飛翔」分享心境，強調這項挑戰困難，但也才有推動的價值，走到最後一刻，夢想就會實現。

最後，林智堅強調，「新竹先行，要同行的也都非常歡迎與樂見」，不要讓柯建銘總召在立法院太辛苦，地方也要努力凝聚聲音，一起把新竹歷史翻到下一頁。

竹市長林智堅強調，大新竹合併升格有其急迫性、正當性與合理性。（記者廖雪茹攝）

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