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    首頁　>　新竹市

    第5輪疫苗今接種 竹市拚涵蓋率40%

    新竹市今天將為已預約莫德納疫苗的9077人施打疫苗，提醒若預約疫苗站施打的民眾，疫苗站只開放今天一天。（記者洪美秀攝）

    新竹市今天將為已預約莫德納疫苗的9077人施打疫苗，提醒若預約疫苗站施打的民眾，疫苗站只開放今天一天。（記者洪美秀攝）

    2021/08/11 05:30

    〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕中央 COVID-19公費疫苗預約平台第5輪今天起接種，新竹市府今天將為已預約莫德納疫苗的9077人施打，開放樹林頭、東區、竹科、北區、南寮、香山和慈濟靜思堂等7個施打站和5大醫院疫苗門診，在1天內打完，可望讓竹市疫苗涵蓋率近40%。

    市府表示，接下來的疫苗施打依照中央指示，第6輪可望開放施打國產高端疫苗，民眾可注意可上網預約的時間。

    竹縣今起分7天 施打莫德納

    新竹縣今天起將分7天，為已預約莫德納疫苗的10909人施打，共開放新竹縣體育館、豐田國小、台元科技園區羽球館3個施打站和新竹台大分院生醫醫院竹北院區、竹東院區及台北榮總新竹分院、中國醫藥大學新竹附設醫院、湖口仁慈醫院等5大醫院，其中要接種莫德納第2劑的孕婦，必須透過新竹台大分院生醫醫院竹北院區、中醫大新竹附醫及湖口仁慈醫院的婦產科完成接種。

    此外，縣府13日提供AZ疫苗專案接種，地點在台元科技園區羽球館，名額1000人，限民國60年12月31日以前出生且尚未接種第1劑疫苗，預約報名時間11日上午10點至12日中午12點為止，報名須到執行接種的大安醫院網站填寫報名表單或掃描圖卡QR-code。

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