「竹南群聚專案」篩檢75人 半數來自竹苗兩縣

林智堅呼籲曾在苗栗群聚感染相關廠區工作者，不分縣市、主動到竹市篩檢站採檢。（市府提供）

2021/06/09 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫會議指出，「竹竹苗防疫作戰聯盟」啟動「竹南篩檢專案」，昨為75名符合資格者免費篩檢，逾5成來自竹縣、苗縣，林智堅呼籲曾在苗栗群聚感染相關廠區工作者，不分縣市、主動到竹市篩檢站採檢。

林智堅表示，市府推「防疫慰問金」，符合苗縣感染群聚案從業人員且設籍新竹市或有居住事實者，若在竹市篩檢站確診，將發放5千元慰問金。

香山社區篩檢站 今啟用

此外，位在竹苗交界的「香山社區篩檢站」將於今天啟用，林智堅感謝廠商、同仁日以繼夜趕工，僅花兩個工作天就完成香山社區篩檢站。該站設有快篩、PCR檢驗，檢驗量能80-100件，若快篩呈陽性，將進行PCR檢驗，也會以救護車或防疫計程車專車載送至加強版防疫旅館等候PCR結果。

昨增1確診 匡列12人居隔

竹市昨增1確診，案11610為50多歲男性，是案11414的同住者，有慢性病史，5日身體不適，騎機車就醫後PCR陽性確診，已匡列12人居隔。足跡包括2日中午到竹北市博愛街外帶台中蒸餃，4日下午5點在竹市中正路原夜市鴨肉麵外帶，全程戴口罩，市府已安排相關公共場所消毒。

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