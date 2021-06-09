林智堅7天火速建置 竹科2篩檢站

國軍進駐快速搭建防疫棚架，風雨中18小時完成竹科第二座篩檢站。（資料照，市府提供）

2021/06/09 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情攀升，近期更爆發京元電子竹南廠移工群聚感染，使得竹科園區大廠很緊張，被稱為台灣經濟命脈的竹科護國神山群發出廣篩員工的需求，做為竹科首善城市的新竹市長林智堅聽到竹科廠商的聲音，1週內完成兩座社區篩檢站，安定廠商的心，也穩住竹科生產線命脈。

竹科無設篩檢站專業 求助林智堅

科管局想做篩檢站，但一開始就遇到架設人力的難題，也沒有篩檢站架設經驗，同時缺乏採檢醫事人員、後送醫院的人力和車輛、防疫旅館等，但看到新竹市政府在國軍醫院停車場設置竹市第一座的社區篩檢站後，認為竹市府有此能力和經驗，能協助醫事人力調渡，因此向市長林智堅求助。

不是市府責任 艱難任務攬下來做

「那是艱難的任務，竹科為科技部所管，照理說不是市府的責任，但市府攬下來做」，林智堅說，除因市府已有架設社區篩檢站的經驗，也看到及聽到科技廠商恐慌擔憂的聲音，因此義無反顧地接受科管局的委託，在科管局硬體架設經費的支持下，攬起架設竹科篩檢站的工作，火速完成。

林親自統整醫事人力 建置第一座

竹科第一座篩檢站能在7天內建置完成，是地方與中央合力防疫的代表，由林智堅統整並請求市轄醫師公會的醫事人力協助，營造廠商調度人力設置社區篩檢站，竹科管理局提撥硬體經費，不到1週就完成竹科篩檢站，提供一條龍篩檢服務，並符合防疫分艙、分流及避免群聚篩檢風險，目前竹科篩檢站每天有20至50人預約篩檢。

緊接著京元電子竹南廠爆發移工群聚感染，又再度讓竹科廠商繃緊神經，由於竹科園區移工需求量大，擔心生產線運作受影響，許多廠商呼籲政府能針對移工進行大規模快篩，以找出可能的傳播鏈予以阻斷，此時林智堅再度接到廠商迫切的渴求電話。

國軍進駐搭建第二座 18小時完成

但如何在短時間建置另一座篩檢站？林智堅靈機一動，認為國軍應可立即提供協助，於是請總統蔡英文協助，立即獲得總統允諾，並接到國防部長邱國正電話，與科管局覓得拖吊廠空曠地點，再由國軍進駐快速搭建防疫棚架，風雨中18小時完成竹科第二座篩檢站，5日起為竹科移工展開專案篩檢，至昨天已篩檢3千多人。

林智堅說，防疫工作無人、無縣市能置身事外，市府面對竹科廠商的渴求與疫情發展，逐一解鎖，市府團隊與中央緊密合作完成，而竹市香山區與苗栗縣交界處第四座社區篩檢站將於今天啟用，相信透過分流篩檢、檢疫、隔離、收治的防疫陣線聯盟，將能阻斷病毒的傳播鏈。

新竹市長林智堅（右一）聽到竹科廠商的聲音，1週內完成兩座社區篩檢站。（資料照，市府提供）

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