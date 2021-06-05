竹市武肺確診增2例 竹縣增1例

新竹市昨天新增二確診個案，其中一個案的公共場所足跡，已由市府派員清消。（市府提供）

2021/06/05 05:30

家族聚餐 累計7人中鏢

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕新竹市昨天新增2名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例案10146、案10359。市長林智堅表示，其中案10146為5月22日案3340匡列對象，案3440因與家人同住又曾與家族聚餐，延伸出群聚案，已匡列接觸者達44人，目前累積家人、親友、同事共7人確診。

林智堅說，案10146是60多歲女性，居家隔離時出現輕症，經PCR採檢確診，因居家隔離中無公共場所足跡；案10359是50多歲家庭主婦，生活單純，因家人預計住院，她為陪病者，依院方規定篩檢，PCR一採陽（CT值38）、二採陰，已安排明天進行第3次採檢，若為陰性將申請案號撤銷，目前隔離中，並匡列1人居家隔離。

陪病婦人篩檢 CT值38

市府公布案10359足跡，5月31日9點50分到10點曾到牛埔南路新竹第三信用合作社、牛埔東路全聯福利中心；6月1日6點55分到7點5分曾到城北街楊家肉粽；6月2日5點25分到5點45分又到城北街楊家肉粽；9點50分至10點曾到牛埔東路全聯福利中心，前述場所都已消毒。

高中女少外出 追蹤感染源

新竹縣昨天新增1例確診案10148，為女高中生，519全國學校大停課前1天就未到校，一直到發病前幾乎都在家。之前上學不是由家人接送就是步行。縣府衛生局表示，她在家到6月2日發病前，除就醫和有2次到校拿私人物品，其餘時間沒有外出，公共活動史相當單純，感染源還在追蹤。共匡列18名接觸者，其中居家隔離5人、自主健康管理1人、自主健康監測12人。

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