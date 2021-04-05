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    首頁　>　新竹市

    竹市兒藝節700志工 林智堅讚：最美的風景

    新竹市兒童藝術節「風的運動場」，身穿亮粉色背心銀髮長輩志工。 （記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節「風的運動場」，身穿亮粉色背心銀髮長輩志工。 （記者洪美秀攝）

    2021/04/05 05:30

    從15歲到89歲 身穿亮粉色背心 犧牲連假樂當「一日保母」

    〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兒童藝術節「風的運動場」昨天進入第3天，孩子們開心玩樂，身穿亮粉色背心的700名志工默默守護安全，犧牲連假樂當「一日保母」。市長林智堅說，他們是兒藝節最美麗的風景。

    65歲以上119人 學生386人

    林智堅表示，兒藝節志工群從15歲的高中生到89歲銀髮長輩都有，65歲以上阿公阿嬤級的志工多達119人，學生志工也有386人，感謝志工群犧牲假期付出，不求回報的精神是城市最溫暖感人的力量。

    銀髮嬤︰當做看顧金孫做服務

    濱海長青會89歲的何蔡栢說，趁著身體還算硬朗，想做些回饋社會的事情，所以懷著看顧金孫的心情來當志工，希望讓體驗樂高的小朋友有快樂、難忘的回憶。

    成德高中學生林瑜君協助小朋友玩迷你棒球及體驗Pushbike，她分享說，看到5歲男童在場邊大哭，上前關心，原來是走失，趕緊安撫並詢問家長特徵，最後順利找到男童的媽媽，讓他破涕為笑，覺得很開心。

    苗栗興華中學 連續4年來支援

    市府社會處表示，市府舉辦大型活動，都會號召志工參加，甚至吸引鄰近縣市年輕學子加入服務行列，苗栗縣興華中學連續4年支援兒藝節，今年在教官蘇意翔帶領下，44名同學專程包車來當志工，堪稱兒藝節鐵粉志工。

    社會處表示，這次兒藝節有40 個單位參與志工服務，涵蓋新竹市與苗栗縣的年輕、長青志工團隊，700人輪流值班，不求回報的精神讓人感佩。

    此外，昨天是兒童節，新竹市立動物園開放12歲以下兒童免費入園，並有闖關遊戲、「偶們來拍照」 與「春之動物狂想節」等活動，由行銷大使「樂樂」與水果奶奶、小隊長庫倫、巨人族嘎嘎帶小朋友一起唱跳，歡度屬於孩子們的佳節。

    新竹市兒童藝術節「風的運動場」，700名志工默默守護兒童安全，市長林智堅稱讚，他們是兒藝節最美麗的風景。 （記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節「風的運動場」，700名志工默默守護兒童安全，市長林智堅稱讚，他們是兒藝節最美麗的風景。 （記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節「風的運動場」，學生志工有386人。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節「風的運動場」，學生志工有386人。（記者洪美秀攝）

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