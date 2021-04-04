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    首頁　>　新竹市

    新竹市市集好好逛 92歲嬤也來玩樂高

    高齡92歲李何素鸞阿嬤朝聖樂高展，還興奮展示自己作品。（市府提供）

    高齡92歲李何素鸞阿嬤朝聖樂高展，還興奮展示自己作品。（市府提供）

    2021/04/04 05:30

    林智堅邀遊客來看街藝、馬戲團表演 今、明兩晚仍有「魔燈大州廳」光雕秀

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕清明、兒童節連假還有兩天何處去？新竹市區有「新竹味市集」與「好好手感市集」，全台30家美食與文創攤位進駐。市長林智堅說，晚間6點半在幸福廣場、府後街、親水公園還有街頭藝人、馬戲團與劇團演出，他並推薦不忘觀賞州廳（市府）的絢麗光雕。

    林智堅說，在市府後方的府後街轉角，將巧遇街頭藝人如表演家陳聖崴軟骨功特技表演；楊立微用雙腳撐傘、執扇，還舉起2個小孩像旋轉木馬一樣轉動；小綠人帶來喜怒哀樂默劇與雜耍表演；9項冠軍國手梁嘉仁帶來超炫技的花式調酒表演；雜耍師Steven用花耍出魔幻力量。

    而在護城河親水公園，玉米雞劇團精心打扮的紅心皇后，演出《紅心皇后打槌球》；在幸福廣場有「複象公場」演出《輕輕的，我想邀請你跟我一起跳舞》， 當天傍晚在親水廣場，好玩的劇團邀請民眾探索《蟲蟲森林的秘密》。

    林智堅說，明天連假最後一天，「魔梯形體劇場」以大頭面具上演《大頭仔??迌》，探尋人與人之間的關係；複象公場在親水公園的《身為女生，我很可愛》，將帶領大、小朋友在花海和泡泡中玩樂。

    州廳（市府）今、明兩晚，持續有「魔燈大州廳」光雕秀，6點半起演出，每半小時1場，每場4分鐘，今晚演出到9點半，明晚到9點。

    樂高積木展 展期到11日

    展期到11日的新竹市樂高積木展，也吸引樂高迷朝聖，孩子們發揮創意組合，樂高電影院湧入人潮。連高齡92歲的李何素鸞，也興奮參觀、研究縮小100倍的新竹州廳。

    李何素鸞用樂高拼出三合院

    她說，30年前陪孫子玩樂高，沒想到反而自己玩上癮，最近還用樂高拼出兒時回憶的三合院；林智堅推薦銀髮族玩樂高，享受手腦並用的樂趣。

    新竹市長林智堅與樂高大師黃彥智跟孩子們一起玩樂高。（市府提供）

    新竹市長林智堅與樂高大師黃彥智跟孩子們一起玩樂高。（市府提供）

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