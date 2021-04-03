竹市兒藝節開跑 鄭文燦、林智堅合體暢玩

光雕秀結合新竹州廳等建築物，360度環形劇場讓大家體驗新竹夜晚的星空與古蹟的美好。（記者蔡彰盛攝）

2021/04/03 05:30

鄭讚林將竹市打造成全台最具亮點的兒童城市 也是最具幸福感城市

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市兒童藝術節昨天開跑，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅合體，暢玩體驗新竹左岸水源大草原大型遊具，他盛讚林智堅已經將新竹市打造成全台最具亮點的兒童城市，同時也是最具幸福感的城市，其他縣市雖然也有舉辦兒童藝術節，總是不如新竹這麼好！「這是智堅了不起的地方！」

玩空中滑板 鄭︰很安全

鄭文燦在玩過「空中滑板」後，直呼「很安全、很好玩！」他說新竹兒童藝術節已經成為新竹品牌，已經是各縣市學習的典範，林智堅上任後，爭取前瞻預算，把高灘地改造成戶外運動場域，未來將是新竹縣市河岸公園的亮點！

鄭文燦說，昨晚起在新竹市區也有光雕展演，「我想都非常有創意！」他上次來騎空中腳踏車，「都是第一次」，他認為竹市將安全指標都拉很高，「放心體驗跟重力對抗的感覺」，「我想比我（體重）輕的都可以體驗，應該這個重量都可以承受！」

林智堅說，近年來積極打造友善城市，新竹市孩子佔17%，等同每5個人中就有1名是孩子，兒藝節每一年都有創新的遊具，他與鄭文燦玩的「空中滑板」就相當刺激，讓孩子有空中體驗。

新竹州廳 樂高展邀來玩

竹市兒藝節昨天開幕，連4天從早到晚都有活動，左岸「風的運動場」6大遊具外，一旁還有兒童歌舞劇「飛天王國」、街頭藝人開演，同時段在新竹州廳則有「小小市長就是你—打造你的樂高城市」樂高展，展出縮小100倍的州廳及巨無霸摃丸湯。

古蹟光雕秀 賞絢麗光影

昨晚在新竹市府的「魔燈大州廳」光雕展演，童趣光雕秀吸引3000人湧進市府州廳前廣場，欣賞古蹟群在絢麗光影中化身玻璃宮殿、月光森林與未來城市。林智堅表示，新竹市是座超過300年的年輕古城，光雕秀結合新竹州廳、警察局、消防博物館與林務局新竹林區管理處4棟建築物，360度環形劇場讓大家體驗新竹夜晚的星空與古蹟的美好。

新竹市兒童藝術節昨天登場，桃園市長鄭文燦（右）與新竹市長林智堅（左）合體，暢玩體驗大型遊具。（記者蔡彰盛攝）

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