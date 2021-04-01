林智堅獲贈樂高肖像畫 讚鬼斧神工

全台唯一獲樂高認證的樂高大師黃彥智（左）送給新竹市長林智堅（右）樂高積木肖像畫，讓林智堅讚嘆不已，直呼要當傳家寶。（記者洪美秀攝）

2021/04/01 05:30

樂高大師黃彥智製作 特地打造迷你版新竹州廳、放大版摃丸湯參展

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天獲贈樂高積木肖像畫，維妙維肖的神情，連他都忍不住讚譽鬼斧神工！新竹市府今年在兒童節期間主辦「小小市長就是你－打造你的樂高城市」活動，是竹市首場樂高展，展出縮小100倍的「樂高版新竹州廳」（即新竹市政府），而全台唯一獲樂高認證的樂高大師黃彥智則送給林智堅樂高積木肖像畫，讓林智堅讚嘆不已，直呼要當傳家寶。

政治人物樂高肖像畫 全台首幅

這個用高達1萬顆粒點的積木拼成的「林智堅樂高積木肖像畫」，是樂高大師黃彥智做的第二幅人物肖像畫，先前他曾為兄弟象職棒選手彭政閔引退時製作過一幅，此次因參與市府樂高展活動，身為牙醫師的黃彥智，特地製作縮小版的新竹州廳樂高版和放大比例的樂高摃丸湯參展。

林智堅昨天獲此樂高積木肖像畫時，又驚又喜，他說，遠看與一般馬賽克繪作並無二致，但近看才能看出是積木元素，尤其是神情的掌握，讓他讚嘆有如鬼斧神工。

肖像傳神 林智堅要當傳家寶

黃彥智分享，製作人物樂高肖像，最困難的是人臉神韻與眼神，最初依草稿模擬圖拼出的作品，臉部紋路不自然，經他調整眼部使用的顏色與構圖，終於呈現出「望向遠方」的堅定眼神，可說是樂高畫像的美肌效果。

林智堅說，今年市府與樂高公司合作，在兒童節4月2日到11日期間舉辦樂高展，小朋友可用積木打造心目中的城市、城堡，他看到市府內展示的樂高作品，不管是新竹州廳的建築或東門城等建築，都讓他讚嘆不已。

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