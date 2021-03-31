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    首頁　>　新竹市

    竹市兒藝節樂高展 天天免費看電影

    樂高展從4月2日展到11日，全展免費。（記者洪美秀攝）

    樂高展從4月2日展到11日，全展免費。（記者洪美秀攝）

    2021/03/31 05:30

    〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兒童藝術節「風的運動場」，將於兒童、清明節連假登場，「小小市長就是你—打造你的樂高城市」樂高展也從4月2日免費展出到11日。新竹市長林智堅說，市府大禮堂將化身「樂高電影院」，輪番播放樂高經典電影，每天14場。

    每天播放14場 不需預約

    林智堅表示，樂高陪伴很多孩子成長，市府與樂高合作舉辦這項活動，長達10天的展期，將州廳（市政府）打開，迎接全國各地大、小朋友，讓孩子動手做、和爸爸媽媽觀展，與可愛樂高車、樂高狗合照。

    林智堅說，除有全台唯一樂高認證大師黃彥智打造的「6倍大摃丸湯」、「縮小100倍新竹州廳」，每天上午10點到下午5點，市府大禮堂將化身「樂高電影院」，輪番播放樂高經典電影，包括樂高城市大冒險第1季、第2季，共40部，每天14場、1次30分鐘、不需預約。

    林智堅說，看見孩子在玩樂高的過程充滿想像與創造力，非常快樂，希望親子們來到這座兒童城市，感受滿滿的歡笑聲。

    林智堅邀請全國民眾，連假白天到新竹左岸玩遊具、下午到新竹州廳逛樂高展，晚上看古蹟環形光雕秀、逛逛文創力十足的新竹味市集，度過兩天一夜美好假期。

    完成闖關 可抽樂高盒組

    市府表示，樂高展期間，參與體驗並完成闖關，可獲得「小小市長」認證及樂高城市資料夾與城市系列貼紙，數量有限，送完為止。完成闖關任務，每天抽出2組幸運兒，可獲得市價3499元的樂高城市系列60292市中心盒組。

    今午開放線上預約闖關

    因應防疫，闖關採線上預約，今天（31日）中午12點開始報名。可上活動網站預先登記（https://hccgevent.meetstat.co/），線上預約每場次20人，開放現場10人，15分鐘1場次，最晚是下午4點15分。

    2021新竹市兒藝節「風的運動場」在兒童節連假登場，新竹市長林智堅昨天也宣布，「小小市長就是你－打造你的樂高城市」樂高展從4月2日展到11日。（記者洪美秀攝）

    2021新竹市兒藝節「風的運動場」在兒童節連假登場，新竹市長林智堅昨天也宣布，「小小市長就是你－打造你的樂高城市」樂高展從4月2日展到11日。（記者洪美秀攝）

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