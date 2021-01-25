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    首頁　>　新竹市

    1.7億補強竹市20棟校舍 明年完工

    新竹市將投入1.7億，在兩年內補強20棟校舍，圖為之前已完成補強的民富國小校舍。 （記者洪美秀攝）

    新竹市將投入1.7億，在兩年內補強20棟校舍，圖為之前已完成補強的民富國小校舍。 （記者洪美秀攝）

    2021/01/25 05:30

    教育部補助 改善耐震能力提升安全 目前規劃設計 將陸續開工

    〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市獲教育部補助，將投入1.7億元補強20棟校舍，提供學生安全上課的環境。目前各校已進行規劃設計，將陸續開工，全數在2022年完成。

    市府表示，教育部針對公立高級中等以下學校的校舍耐震能力，推出改善計畫，新竹市多數獲補助的學校大多因校舍的耐震係數不夠，但還不到拆除重建的地步，因此將先補強，提升安全。

    市府教育處表示，盤點各校情況，須補強的有三民國小三民樓、關東國小關馨樓、南華國中A棟Ｂ行政大樓與C棟、南寮國小明智樓A、頂埔國小一期、虎林國小創思樓B與創思樓C、東園國小體操館與書香樓左側、南隘國小南隘樓、東門國小和平樓、建功高中C棟、北門國小特教大樓、大庄國小智慧樓、富禮國中行政大樓、光華國中體育館、建華國中福緣樓、龍山國小竹風樓與內湖國小東棟。

    施工不影響學生上課

    教育處表示，這20棟校舍目前都仍在使用中，耐震係數雖不夠，但無安全疑慮，未來會在不影響學生上課情形下施工。

    教育處表示，市長林智堅上任後已投入4.1億經費補強校舍，共補強完成26校、48棟舊校舍。

    竹縣6校新建風雨球場

    新竹縣也獲教育部補助5340萬元，將在竹東、自強、精華國中與峨眉、華興、錦山國小等6校新建風雨球場，已發包施工，預計7月底前可全數完工。

    新竹縣長楊文科表示，建置有屋頂的風雨球場，方便體育教學或其他相關課程，提升學生的運動時間。

    他表示，縣府推動綠能，未來風雨球場將結合太陽能，或與廠商合作興建太陽能光電球場。

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