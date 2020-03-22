竹縣市60住宿型衛福機構 即起禁訪客

新竹市新增武漢肺炎二確診個案，累計達四例，疾管署昨天公布的確診個案地理分布圖由黃色變為橘色。（擷取自疾管署）

2020-03-22 05:30:00

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕新竹市武漢肺炎確診病例昨天再增兩例，累計已達四例，都屬境外移入個案；屬共同生活圈的新竹縣、市昨天都宣布即日起住宿型衛福機構暫停探訪，新竹縣各托嬰中心也比照辦理。

竹縣54家托嬰中心 比照辦理

新竹市共三十家謝絕訪客，包括護理之家、產後護理之家、精神恢復機構與老人、身心障礙福利機構、兒童及少年安置教養機構。

新竹市長林智堅呼籲民眾透過視訊或電話關懷，如有特殊情形需當面探訪，須經機構專業評估同意，並在通風、獨立會客室進行。

陪伴者限一人 採實名登記制

市府衛生局長王宗曦與社會處長李季縈表示，住宿型衛福機構照護對象包含產婦、新生兒、長者或病患等，為感染併發重症的高危險群，希望透過出入管控避免交互感染風險。因此一律禁止探訪，陪伴者以一名為限，採實名登記制度，包括登記姓名、電話等並詳細詢問風險評估相關資訊，且限制活動區域。

林智堅昨天在防疫會議中裁示啟動市府戶外洽公與異地辦公整備作業，要求遇到假消息應立即澄清，避免影響防疫工作。

新竹縣昨天也宣布縣內三十家兒少、身心障礙、老人等住宿型衛福機構暫停親屬、訪客探訪；全縣五十四家托嬰中心比照辦理，托育資源中心則暫停開放。

竹縣66關懷據點共餐改領餐

此外，防疫期間，新竹縣八十五處社區關懷據點暫停活動、六十六處關懷據點的共餐改為領餐，加強電話問安；保母、志工、早期療育、長青學苑、婦女及新住民等相關訓練研習活動暫緩辦理；社運、身心障礙團體補助活動至四月底前暫緩辦理、人民團體理監事改選可申請延長三個月辦理。

新竹縣、市昨天都宣布即日起住宿型衛福機構暫停探訪。圖為新竹縣竹北市老人安養中心。 （記者廖雪茹攝）

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