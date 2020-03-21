遊歐返台確診 竹市累計兩例

2020-03-21 05:30:00

〔記者蔡彰盛、黃美珠、蔡孟尚、彭健禮／綜合報導〕新竹市武漢肺炎確診病例昨天增一例，累計已有兩例，另有市府員工為疑似病例，啟動相關防疫作為，採檢後確認為陰性，已排除狀況，並無謠傳停班的情形。

市府衛生局表示，新增病例為歐洲旅遊團返台四十歲團客，先前因有團客確診而居家隔離，隔離期間出現咳嗽等呼道症狀，送醫檢疫後確診，已收治負壓隔離病房，沒有接觸其他人，民眾無須恐慌。

防疫停課 竹市府推線上補課

因應武漢肺炎疫情，市府推出線上學習， 為每個學生建立一組帳密，如因疫情停班停課，能透過「酷課雲」、zoom跟google meet等雲端學習系統線上補課。

竹縣取消龍舟賽 校園場地不開放

新竹縣政府昨天則宣布取消原訂六月廿五日舉辦的端午龍舟賽，並通知全縣一一九所中小學即日起到七月十四日學期結束為止，暫停開放校園場地與辦理大型室內集會。

竹東生命紀念館 停辦春祭法會

新竹縣竹東鎮生命紀念館納骨堂停辦四月三日春祭法會，四月二日至五日在紀念館前搭棚讓民眾在戶外祭拜先人。

面對疫情延燒，苗栗縣議員黎煥強在議會臨時會提案建請縣府與各級學校全面暫緩戶外教學活動及取消室內場地對外租借，經大會決議通過。

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