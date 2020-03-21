居家檢疫者家人住旅館 竹市、苗縣推優惠

新竹市政府推出居家檢疫者家屬住宿優惠，圖為與市府合作的湖山汽車旅館。 （擷取自湖山汽車旅館官網）

2020-03-21 05:30:00

〔記者蔡彰盛、蔡政珉／竹苗報導〕境外返台國人皆須居家檢疫十四天，防疫旅館需求增加，新竹市與旅宿業者合作，推出「我OK，我來住」方案，提供與居家檢疫者同住的健康家人三到四折不等的優惠，連住十四天能申請五千元補助；苗栗縣政府也與苗栗縣旅館商業同業公會協調，針對居家檢疫者的家人推出「苗栗安心防疫家人住旅館」二折起專案；新竹縣則還在規劃中。

竹市三到四折 竹縣規劃中

新竹市政府表示，受疫情影響，新竹市各旅館住房率普遍低於三成，這項措施可達成市民自我保護、旅宿業增加客源、政府掌握檢疫三贏。

竹市已13家旅宿業者參與

市府表示，目前有迎曦、福華、芙洛麗、老爺、悅豪、湖山汽車旅館、卡爾登、城市花園汽車旅館、竹湖暐順、賓城、富品日月光、達龍、煙波都會館與湖濱館等十三家業者參與，合作對象持續洽談中，名單將持續更新，市民如有需要可先與業者洽詢。

竹市連住14天 可補助5千

市府表示，戶籍設在新竹市，因家人有居家檢疫的需求，其他家屬需到旅館住宿且在飯店連住十四天，就可申請補助。相關細節將再公告，請保存入住旅館發票、居家檢疫及同戶籍等相關證明資料，以利申請補助。

苗縣8家響應 房價2折起

苗栗縣政府則表示，旅宿業者考量現有接待客人、衛生設備需升級與中央空調等問題，興趣缺缺，因此反向思考，讓返台需接受居家檢疫者回到家中住，推出專案讓同住的家人以優惠價格住宿旅館，目前已有八家業者響應，包括西湖渡假飯店、園霖大飯店、苗栗馥藝金鬱金香酒店、香格里拉桐花山莊、騰龍溫泉山莊、日出溫泉渡假飯店、南苗商務旅店與明湖水漾會館，陸續增加中，有需求的民眾可搜尋「苗栗縣旅館商業同業公會」臉書粉絲專頁公告。

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