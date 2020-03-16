新竹少年刑務所演武場 修復完工

市長林智堅參觀以玻璃隔間展示的陶甕及柔道場磚束上增加緩衝力道的彈簧。（記者洪美秀攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市有八十五年歷史的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」，投入兩千八百四十萬元經費修復完工，市府將活化再利用，已啟動委外招商程序，力拚暑假前對外開放。市長林智堅認為極具教育意義，盼成為藝文空間。

市府委外活化利用 拚暑假前開放

新竹市文化局表示，新竹少年刑務所在一九二二年是日治時期台北、台中、台南之外 ，全台位階最高的四大刑務所之一，也是當時第一所專門收容少年犯的監所。演武場在 二○一二年被指定為市定古蹟，並在二○一八年獲文化部經費補助，投入兩千八百四十萬元經費修繕。

位在廣州街廿巷十八、廿號的演武場，是台灣少數現存日治時期監獄系統「刑務所演武場」的建築，曾是獄官練武之地，二戰後改為監獄員工宿舍。此次修復工程拆除宿舍隔間，以檜木重新裝修，恢復往日開闊的樣貌。

文化局表示，演武場分為本家、南附屬家及北附屬家三個部分。本家為練武場所，建築空間採「凸」字形平面配置，室內包含劍道場及柔道場、觀覽與預備空間、車寄及廊下等；後側的附屬空間中，南附屬家為衛生空間、北附屬家為接待空間。

道場下方特殊陶甕、彈簧曝光

文化局表示，演武場的南側是柔道場，北側是劍道場，兩個道場下方都置有一個半埋於土中的陶甕，兩甕相對、開口微微傾斜，一同對準演武場正中心，是增加道場內部聲音反射的重要裝置。整修後，打開柔道場的一處，以玻璃隔間展示陶甕及柔道場磚束上增加緩衝力道的彈簧，讓參觀者可清楚看見。

文化局表示，新竹少年刑務所園區腹地廣大，除此次修復完工的演武場外，周邊還包含十八棟日式宿舍歷史建築，全區約四千五百坪，將分階段修復，四月會完成「新竹少年刑務所職務官舍群」等十棟歷史建築的設計規劃，向中央爭取經費修復，未來可望成為結合閱讀、工藝、職人、住宿、風土飲食等文化體驗的生活園區。

新竹市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」已修復完工，重現過去演武場內部柔道場及劍道館的樣貌。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法