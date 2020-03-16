新竹少年刑務所演武場 修復完工
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市有八十五年歷史的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」，投入兩千八百四十萬元經費修復完工，市府將活化再利用，已啟動委外招商程序，力拚暑假前對外開放。市長林智堅認為極具教育意義，盼成為藝文空間。
市府委外活化利用 拚暑假前開放
新竹市文化局表示，新竹少年刑務所在一九二二年是日治時期台北、台中、台南之外 ，全台位階最高的四大刑務所之一，也是當時第一所專門收容少年犯的監所。演武場在 二○一二年被指定為市定古蹟，並在二○一八年獲文化部經費補助，投入兩千八百四十萬元經費修繕。
位在廣州街廿巷十八、廿號的演武場，是台灣少數現存日治時期監獄系統「刑務所演武場」的建築，曾是獄官練武之地，二戰後改為監獄員工宿舍。此次修復工程拆除宿舍隔間，以檜木重新裝修，恢復往日開闊的樣貌。
文化局表示，演武場分為本家、南附屬家及北附屬家三個部分。本家為練武場所，建築空間採「凸」字形平面配置，室內包含劍道場及柔道場、觀覽與預備空間、車寄及廊下等；後側的附屬空間中，南附屬家為衛生空間、北附屬家為接待空間。
道場下方特殊陶甕、彈簧曝光
文化局表示，演武場的南側是柔道場，北側是劍道場，兩個道場下方都置有一個半埋於土中的陶甕，兩甕相對、開口微微傾斜，一同對準演武場正中心，是增加道場內部聲音反射的重要裝置。整修後，打開柔道場的一處，以玻璃隔間展示陶甕及柔道場磚束上增加緩衝力道的彈簧，讓參觀者可清楚看見。
文化局表示，新竹少年刑務所園區腹地廣大，除此次修復完工的演武場外，周邊還包含十八棟日式宿舍歷史建築，全區約四千五百坪，將分階段修復，四月會完成「新竹少年刑務所職務官舍群」等十棟歷史建築的設計規劃，向中央爭取經費修復，未來可望成為結合閱讀、工藝、職人、住宿、風土飲食等文化體驗的生活園區。