動保園區週六開園 林智堅向志工致謝

市長林智堅（中）歡迎大家廣邀親朋好友，來動物保育園區參觀、陪伴動物。 （記者蔡彰盛攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市動物保護教育園區將於十八日星期六上午十點舉行啟用典禮，當天將舉辦浪浪回娘家走秀、毛小孩路跑大作戰等精彩活動，邀請市民帶寵物一起來參加趣味競賽，只要參賽並於當日掃描寵物晶片檢錄完成，就可獲得「愛的小屋」紀念品，歡迎大家廣邀親朋好友一起來走走與陪伴動物。

帶寵物參加趣味競賽 有紀念品

市長林智堅表示，志工付出愛與陪伴，為動物洗澡、剃毛、牽去海天一線散步，帶給毛小孩溫暖、也讓許多沒有安全感的浪浪，重新建立對人的信任，動保園區也表示，如園區狗狗「棕棕」從被捕捉進園區，在志工細心陪伴下，性格更加穩定、親人，期望能夠改變民眾對流浪狗的刻板印象，在志工與園區照顧下，流浪動物也可以融入家庭，成為家中一員陪伴人們成長。

他表示，動保園區的成立是為了幫流浪動物找一個幸福溫暖的家，希望透過在園區中途過程提供動物完善照顧，並培訓熱愛動物志工群帶給動物滿滿的愛，提高動物的社會化，此次啟用典禮紀念品從給動物愛的家庭出發設計並兼具環保考量，期望將愛護動物之心傳達給民眾，用紙為材料設計動物的家，給小貓小狗住，還有貓星人最愛的貓抓板。

動保所表示，園區啟用典禮活動溫馨與精采，如播放以家為主軸的園區宣傳影片，感恩志工多年來為動物無私的愛與付出，還有MU-LA工作室帶來的精彩「愛麗絲夢遊仙境」劇場，特技空間帶來的「動物狂歡特技秀」，動物行為訓練師講解寵物行為訓練技巧與方法，現場寵物鮮食烹煮經驗分享，並有動保園區志工帶領園區公關犬與民眾互動。

寵物植入晶片、檢錄 才能參賽

動保所表示，為落實動物保護法及容易協尋走失寵物，所有參賽寵物皆需植入晶片完成寵物登記才可進行比賽；園區落成啟用後，從今年二月起會開放周六讓民眾認養及陪伴動物，也歡迎團體參觀園區並會安排專業志工解說，還會規畫假日親子一日志工體驗活動，同時誠摯邀請民眾參與每年的園區動物保護志工培訓課程，學習動物相關專業知識並成為園區志工與動物大使，一起為毛孩營造竹市成為友善動物城市。

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