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首頁　>　新竹市

捍衛清譽 竹市鄭宏輝發公開信

2020-01-13 05:30:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝昨天發佈一篇嚴正聲明，對於敵營對他的抹黑與造謠，希望大家不要被誤導，他請市民以及被欺騙的朋友，可以幫忙說明。事涉個人名譽，他也會持續採取法律行動，捍衛名譽！

強調投資不動產 並無炒土地

鄭宏輝說，林為洲曾經是民進黨同志，也會邀請朋友一起投資不動產，他曾經參與投資，但早已經結束合作關係。他並沒有違法或者利用權勢圖利。他確實有投資不動產，但是沒有「炒土地」，請不要再因為選舉而貼標籤。如果不同意的人，可以看看黃國昌的情形，用同樣的標準來判斷。

被指欺壓農民 是遭移花接木

所謂的法院認證，他是當地的議員，幫忙協調，「是公親，不是事主」。「恐嚇」「欺壓農民」的幾個故事，是「移花接木」，請大家看清楚內容，跟他根本完全沒有關聯。至於「獲利五千多萬」更是「誇大渲染」，不但跟上述的訴訟案件沒有關係，而且不動產的出售價格不等於獲利。

未在中國經商 從沒去過武漢

台商朋友用他的名義去申請登記的中國公司，也是在中國的網站上，被強加「中國台灣」，並沒有特別得到什麼好處。從來就不曾營業，也早就註銷。他從來沒有在中國經商，也從來沒有去過武漢。

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