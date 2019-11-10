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《「亞太區景觀建築傑出人物獎」肯定》林智堅拚建設 市民從質疑變信賴
2019-11-10 05:30:00
記者蔡彰盛／特稿
獲選亞太區景觀建築傑出人物的林智堅，事必躬親，追求完美。這樣的性格讓他上任市長後嚴選優質規劃設計團隊、並改革工程招標原則，一改過去最低標原則，改為最低及格評分標與最有利標，淘汰品質不佳廠商，從根源提高工程品質。
主持重大建設會報 跟專家對話
林智堅並親自主持「重大建設會報」，讓公部門、景觀建築專家直接對話，在會議中解決問題、有效決策，透過每週「工程管控會議」確保工程進度與施工品質。
除了林智堅個人獲獎 ，市府推動的幸福廣場、隆恩圳與新竹漁人碼頭等三項建設，也獲頒「2019國際景觀大賞亞太區」佳作。林智堅說，未來會持續努力，改善城市景觀。
林智堅常說自己現在是「2.0版林智堅」，是一個非常成熟的市長，不僅知道城市與人民的需要，更對新竹市未來藍圖有清楚擘劃！
林智堅說「建設才是王道，市民反應幾乎都從問號變驚嘆號！」
改造環境有成 里長們都來拜託
他回想上任第一年施政滿意度不佳，當時火車站改造工程剛開始，圍籬一圍，里長打電話抱怨交通動線、環境受到影響，如今里長們都來拜託趕緊去改造當地環境，因為他們都知道，打開圍籬那一刻就像拆禮物，會是嶄新的面貌，覺得怎麼變這麼好！
新竹轉運站與新竹火車站前、後站地下道工程完成時，他的民調滿意度從此大躍升，接著中央公園、隆恩圳完成改造，讓市民對市府公共工程建立起信賴感。
融合舊建築 以文化行銷新竹市
這幾年來，林智堅一直以人為本、與舊建築融合，帶來城市美學，把文化、設計融入公共建設，他期許以「文化」為品牌行銷新竹市。