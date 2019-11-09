2021主辦台灣燈會 竹市編4.5億預算

新竹市府主辦二○二一年台灣燈會，新竹公園將成為主燈區。（記者洪美秀攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市將主辦二○二一台灣燈會，市府文化局長黃竫蕙昨天在議會專案報告指出，將編列四點五億元預算投入各項活動，已確定主燈區設在新竹公園，共規劃六個燈區，每天提供五百輛接駁車，減輕市區交通壓力，希望透過遊客消費帶動舊城區商機。

黃竫蕙昨天在議會報告指出，燈會舉辦時間規劃在二○二一年二月廿六日到三月七日，共十天，這是新竹市改制後首次舉辦台灣燈會，將把人潮帶入城區四周，提高觀光效益，並利用城市古蹟群和在地高科技產業，結合歷史文化與光雕科技，做為未來十年台灣燈會舉辦的典範。

黃竫蕙表示，將設置六個燈區，包括公園燈區（中央燈區，以主燈和副燈為主）、車站燈區（以火車站為主，展現科技投影和光雕）、護城河燈區（以古蹟群和舊城區為主）、文化燈區（以傳統文化和燈藝競賽為主）、隆恩圳燈區（以國際徵件和科技競賽燈區為主）與東大路軸線（主要是花車遊行路線，並打造新竹燈會大道）。目前預估經費四點五億元，由市府編列，也會向中央爭取補助。

新竹市文化局表示，將透過燈會花車遊行及表演，吸引外地人潮，規劃每天提供五百輛接駁車。市府交通處表示，另規劃利用高鐵、台鐵及公路轉乘接駁，將車輛引導到燈區外圍，透過接駁把人潮帶入燈區。

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