研擬預審制 新竹大車站計畫加快腳步

交通部長林佳龍（上圖中）昨天視察新竹市交通建設，對市長林智堅（左）所提台鐵大車站跨站式平台計畫表示會全力支持。（記者洪美秀攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕交通部長林佳龍昨天到新竹市的新竹轉運站視察火車站前、後改造成果，對市府要推動大車站計畫，允諾全力支持，研擬採用「預審制」加速完成行政程序並全力協助通過預算。

林佳龍允加速行政程序 全力協助通過預算

林佳龍說，如何活絡舊車站與城區交通機能是多數縣市共同面臨的問題，新竹市政府規劃的「新竹大車站計畫」具可行性，且完成可行性評估，正進行第二階段的綜合規劃，未來此案將成為都市再生典範。

針對跨站式大平台 稱讚是物超所值的建設

林佳龍說，針對鐵路立體化的規劃，台北、桃園採地下化，台中市採高架化， 新竹市提出車站立體化的跨站式大平台構想很有新意，經費僅需五十三點五億元，可說是物超所值的建設，交通部會加速支持推動。

林佳龍昨天由新竹市長林智堅陪同，視察市府規劃的藝文特區基地。林智堅說，其中國際展演中心停車場已獲交通部補助三點一億元，加上市府配合款，總工程經費五點一億元，是推動藝文特區的重要基礎。

市府交通處表示，國際展演中心規劃可容納八百到一千人，將作為藝文表演的專業場館，地下兩層的停車場規劃三百六十八席汽車停車位和八百五十席機車位，紓解新竹文創館、兒童探索館的車流、人流。

林佳龍讚許林智堅很會爭取預算，新竹市所提的八個停車場興建案已獲交通部核定十八點八億元，其中交通部補助近十億元，是全台爭取最多停車場經費的縣市。

關西服務區增聯外道接台三線 指示再評估

此外，針對新竹縣關西鎮長劉德樑爭取多年的國道三號關西服務區增設聯外道銜接省道台三線案，林佳龍昨天前往現勘並聽取高公局簡報，高公局評估最大縱坡將高達十二％，且需配合深挖十六公尺，可能造成緊鄰的核三輸配電高壓電塔有安全疑慮。

劉德樑抨擊高公局的評估荒謬、悖離事實；林佳龍指示路政司找交通部運輸研究所用第三者角度再評估，但優先朝新闢關西外環道方向解決關西塞車問題。

至於地方爭取湖口第二交流道、台一線替代道路及台六十八線延伸到軟橋，林佳龍都表示全力支持。

交通部長林佳龍昨天到新竹市了解市府所提大車站跨站式平台的計畫。（記者洪美秀攝）

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