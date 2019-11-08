新竹縣市25萬劑公費流感疫苗 15日開打

新竹市流感疫苗即將在下週五、15日開始施打，提醒符合條件的民眾，依接種時間施打疫苗，以獲得最佳保護力。（記者洪美秀攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕今年的流感疫苗要施打了，新竹縣、市將提供廿五萬餘劑，自十五日起同步開打！

竹市採購近12萬劑四價疫苗

新竹市衛生局表示，市府採購公費流感疫苗近十二萬劑，且全面升級四價，包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株，增加Ｂ型流感防護。公費流感疫苗施打對象包括五十歲以上成人、六個月以上到六歲以下幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員、十九到四十九歲高風險慢性病患、孕婦及六個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、國小學童、國中、高中學生、重大傷病患及罕見疾病患者等，約十三萬名市民受惠。

十五日起為國小到高中學生及醫事人員施打；十二月八日起接種對象為六十五歲以上長者及學齡前幼兒，明年一月一日起是其他公費施打對象。

竹縣準備13萬2千多劑

衛生局表示，每年流感季從十一月到隔年農曆春節達到高峰，流感疫苗接種後約兩到三週會產生保護效果，保護效果可達五十到八十%，按接種時程完成疫苗接種，即可在明年農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力。如出現流感症狀應立即就醫、多休息。

新竹縣也將自十五日起開打流感疫苗，今年準備十三萬二千多劑的四價流感疫苗，第一批施打對象為國小到高中、職與五專三年級以下學生（十五日起輪流在校內集中接種）與防疫、治療第一線醫事人員。

十二月八日起為六十五歲以上長輩與學齡前幼兒施打；明年元旦後施打對象為五十到六十四歲成人、孕婦及六個月內嬰兒的父母等。

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