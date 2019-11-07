移動式餐車上路 竹市擴大共餐

幸福小蜜蜂移動式餐車擴大銀髮族共餐服務量能。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕共餐食堂帶著走，全市跑透透！全國第一輛幸福小蜜蜂移動式餐車昨正式上路，新竹市長林智堅與長和里里長楊金土化身主廚現場烹飪，挑戰鐵板骰子牛與豆酥松阪豬，林智堅表示上任以來重視長輩福利，已設置五十六處共餐食堂，加上啟動移動餐車，未來即使沒有廚房的社區，也可以透過餐車開進社區，讓更多長輩吃的健康又歡喜，擴大共餐服務量能。

林智堅說，幸福小蜜蜂移動餐車經費來自已故市民郭金灶捐贈，透過社會處妥善規畫，讓郭金灶的愛心照顧更多長輩、吃飯營養又熱鬧。

今年試辦10場 歡迎社區申請

社會處表示，幸福小蜜蜂移動餐車是領先全國的創新服務，將移動餐車開進社區，在社區現場將食材料理成一道道美味佳餚，打破目前據點與共餐的單一社區封閉式服務模式，也能夠享用到安全、健康的熱騰騰飯菜，未來與玄奘大學餐旅系合作，將美味營養又健康的熱騰飯菜送到社區，今年將試辦十場，明年會有五十場，歡迎需要的社區都可以提出申請。

林智堅表示，幸福小蜜蜂移動式餐車是全國首創，新竹市是全國最幸福的城市，社會福利更是全國第一，推出五大福利全方位照顧長輩，包含設置五十六處共餐食堂、每月老人年金、敬老津貼、全口免費假牙與免費健檢，為補足沒有廚房社區的共餐需求，特別與玄奘大學餐旅系合作，設計營養又健康的菜單，前進沒辦法開辦共餐食堂的社區，提供安全、健康與熱騰騰的飯菜給長輩。

明年辦15場 提供一次性服務

社會處表示，這部幸福小蜜蜂移動餐車有瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等設備，可以一次烹飪卅份餐點，到今年底將規畫試辦十場次，而明年持續與玄奘大學合作，提供沒有辦理共餐食堂的社區或鄰里一次性共餐服務，預計五十場次，讓全市長輩們可以感受小蜜蜂移動餐車帶來的幸福感。

林智堅表示，竹市幸福小蜜蜂移動餐車是全國首創。（記者蔡彰盛翻攝）

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