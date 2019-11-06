竹市客家文化節 9日開跑

2019-11-06 05:30:00

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為題，從九日到卅日連續四週舉辦系列活動，有傳統割稻、手作傳統客家米食及醃漬品體驗，還有欣蕾舞蹈團、景勝戲劇團、戲偶子劇團及神棍樂團等藝文團體表演，邀請市民來體驗傳統客庄收冬戲，用濃濃客味過好冬。

客委會副主委范佐銘昨天和副市長沈慧虹參與手作紅糟圓糯米過程，強調是客家人冬天宴請親友的好味道，就像新竹的肉圓以紅糟肉為主，不同於其他地方。

文化局表示，今年客家文化節連續四週末都有藝文演出，九日晚間七點有欣蕾舞蹈團及艸雨田舞蹈劇場，在北大公園演出「印象竹鄉—漫遊秋冬」；十七日在文化公園有戲偶子劇團帶來客家布袋戲「桃子的節氣大冒險」，還有客家童謠及客家社團匯演，及創意美食DIY、竹風客藝米食市集。

廿四日下午兩點半在開臺金山寺由景勝戲劇團演出「梅花圖」；廿九日晚間七點在孔廟前廣場，由紙風車劇團演出諸葛四郎舞台劇；卅日在南隘國小有神棍樂團、歌手黃宇寒及虎林國小獅鼓隊等團隊表演，且有「找稻幸福」百人割稻壓軸，邀請大小朋友來體驗割稻樂。

秋收講座則邀請文史達人賴黃宗、美食作家李元璋，講授客庄稻香及客家米食足跡；冬藏工作坊邀請客家料理媽媽傳授福菜、紅糟與甜酒釀美食的製作秘訣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法