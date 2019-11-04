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風城名犬國際經典賽 150「汪星人」鬥妍

新竹市風城名犬國際經典賽，吸引各地愛狗人士帶愛犬參與。（記者洪美秀攝）

新竹市風城名犬國際經典賽，吸引各地愛狗人士帶愛犬參與。（記者洪美秀攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者洪美秀／竹市報導〕風城名犬國際經典賽昨天在新竹市南寮運動公園舉行，吸引各地名犬俱樂部及愛狗人士帶愛犬參與，共有具血統證明的一百五十隻名犬齊聚，爭奇鬥妍。

台灣風城名犬俱樂部會長吳興華說，賽事由台灣畜犬協會、KCT北區聯合會及俱樂部共同舉辦，今年並邀請印度菲利浦．強恩審查員及澳洲的琳達．史蒂文斯審查員擔任評審。現場提供犬貓晶片植入及狂犬病疫苗施打。

比站姿、眼神、毛色及跑步 引人目光

賽事採用國際展規格與賽制，每隻參賽犬由專業指導手牽引，並依審查員指示完成各項動作。審查員從狗狗的站立姿勢、眼神專注度、毛色光亮度及跑步行進等條件選出各犬種冠軍。

賽場中可看到高大壯碩的西藏獒犬、忠勇的台灣犬、高貴的杜賓犬、可愛的貴賓犬及柴犬與迷人的鬥牛犬等，吸引愛狗人士前來觀賽。

新竹市長林智堅說，市府投入一點五五億元新建的動物保護教育園區，預計明年一月啟用，未來將提供流浪犬貓中繼生活及醫療照顧，且會招募志工訓練動物，提高送養率，園區有狗狗室內外運動空間、完善醫療設備如數位X光機、超音波及氣體麻醉機等，並有志工全程導覽，解說動物行為。

新竹市風城名犬國際經典賽，吸引各地愛狗人士帶愛犬參與。（記者洪美秀攝）

新竹市風城名犬國際經典賽，吸引各地愛狗人士帶愛犬參與。（記者洪美秀攝）

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