明年市政重點 林智堅今議會報告

新竹市長林智堅（左三）今天將在市議會定期會進行施政報告，交出城市外交成果。（記者洪美秀攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅今天將在市議會定期會進行施政報告，提出明年的市政重點工作，包括投入八億餘元重建市立圖書館、加速兒童探索館進度、持續推動大車站與竹科X計畫等，並以核心城市、友善城市和田園城市為主軸，營造幸福有感的宜居城市。

林智堅說，他以核心城市為主軸，已完成公車進清大、打造七座智慧化停車場與三姓橋、路通車等，健全交通路網，在教育扎根上，新學年度推出雙語教育、全英語教學試辦，新校園運動仍會繼續推動。

在友善城市方面，會加強社福照顧，完善生活機能，除已打造四公里新竹之森，推動步行城市；也會推動一區一親子館、一區一營養中心，開辦定點臨托服務、愛心陪伴卡等創新社福措施，增加長照據點。

田園城市方面，則以綠地升級、微笑水岸、環境永續為主軸，整合城市藍綠帶，已完成十七座公園改建，市立動物園也將在十二月廿八日重新開園，接下來還有新竹左岸、漁人碼頭、十七公里海岸線等工程會繼續推動。

此外，市府仍會持續以城市外交，打開國際能見度，明年會增加城市外交頻率。

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