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    首頁 > 新竹市

    第一胎補助5萬之後2胎累加5萬 莊競程要和新竹市爸媽一起養小孩

    2026/05/27 21:52 記者洪美秀／新竹報導
    民進黨新竹市長參選人莊競程喊出竹市生育補助第一胎5萬、第二胎10萬、第三胎15萬的政見。（取自莊競程社群粉專）

    民進黨新竹市長參選人莊競程喊出竹市生育補助第一胎5萬、第二胎10萬、第三胎15萬的政見。（取自莊競程社群粉專）

    總統賴清德今天提出「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」的18項措施，從生育、養育到教育，提出一系列支持年輕家庭的政策方向，強調這是台灣邁向新公共化的關鍵一步。民進黨新竹市長參選人莊競程也提到，少子女化是台灣共同面對的挑戰，不該讓個人或家庭單獨承擔，而是國家、社會與企業要一起努力；他也喊出若當選市長，竹市生育補助第一胎5萬、第二胎10萬及第三胎15萬，市府會跟爸媽一起養育小孩。

    莊競程說，總統賴清德此次提出的措施，希望建立起「支持體系」，讓工作跟家庭不再是單選題。包括產假從8週延長到12週，搭配「育兒留停津貼6+3」方案：只要雙親「都」請滿6個月的留職停薪，就可以各自再多請領3個月的津貼，讓爸爸媽媽們能成為彼此堅強戰友，一起陪伴孩子成長。除中央提出的家庭支持政策，他認為地方政府也應接住年輕家庭，成為爸媽的後盾。

    他表示，竹市作為全台最年輕的城市之一，他也提出生育補助第一胎5萬、第二胎10萬、第三胎15萬的政見，因為投資下一代，就是投資國家的未來。接下來，他會陸續提出更多支持年輕家庭、減輕育兒壓力、完整的政策方向，讓新竹成為一座對孩子更友善、讓家庭有幸福感、能夠安心生活的城市。

    總統賴清德今天提出「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」的18項措施，從生育、養育到教育，提出一系列支持年輕家庭的政策方向。（取自莊競程社群粉專）

    總統賴清德今天提出「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」的18項措施，從生育、養育到教育，提出一系列支持年輕家庭的政策方向。（取自莊競程社群粉專）

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