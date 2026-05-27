莊競程：高虹安「除錯」心態 造成竹市發展停滯

新竹市長高虹安4年任期將屆滿市政建設重新包裝再提出，民進黨新竹市長參選人莊競程認為高虹安除錯心態造成市政停滯。圖為封閉近4年的新竹市立棒球場。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安昨天（26日）開記者會，聲稱要將停擺近4年的兒童探索館轉型為科學教育館。民進黨新竹市長參選人莊競程則說，除兒童探索館，市立棒球場同樣停滯封閉，近4年未能正常使用，讓竹市白白錯失了4年的城市發展機會。並稱高虹安以除錯（debug）心態面對市政，卻造成竹市城市發展嚴重停滯。

莊競程說，高虹安提出要將停擺近4年的兒童探索館轉型為科學教育館，讓人遺憾的，不是兒童探索館改名，而是許多市政建設，在高虹安任期即將屆滿之際，又以重新包裝方式再次被提出。這幾年不只兒童探索館延宕，自由車場整建工程、國際展演中心、市立總圖書館改建工程等重大建設，同樣長期停滯。就連市民最關心的棒球場改善與重啟，也依然沒有明確進度。

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莊競程分享，最近接受媒體專訪時，每位主持人都問他對於新竹棒球場後續的規劃。他認為，高虹安過去或許認為她在除錯（debug），但實際開挖後沒有發現bug，反而造成更大的問題。他說，他不是蓋棒球場的專家，但他相信專業，如果他當市長，會以專業與安全為前提，邀請我國專業鑑定機關進行完整評估，請工程團隊與球團一同協調，並由市府提供協助，加速推動球場修復與啟用，也會透過職棒會長蔡其昌的協助，與球團溝通，讓市民重新回到球場，讓職棒重回新竹。

新竹市長高虹安4年任期將屆滿，市立棒球場已封閉近4年，民進黨新竹市長參選人莊競程則表示若當市長，會讓職棒重回新竹。圖為莊競程看棒球情形。（莊競程提供）

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