竹市停擺近4年兒探館再投經費改科教館 錢康明、曾資程都罵

錢康明批新竹市長高虹安將兒探館改名為科教館，是脫褲子放臭屁，謊騙市民。（資料照）

新竹市長高虹安今天大陣仗開記者會宣稱要把停擺近4年的兒童探索館轉型為科學教育館，且要再投入經費，目標是2028年完工。對此，曾參與兒探館規劃的前文化局長錢康明批延宕近4年的市政建設，改個名字就變政績？明明就是脫褲子放臭屁-多此一舉，連這個都要謊騙市民，要不要臉啊！

錢康明批高虹安為了選舉不擇手段，更有不肖議員跟著高虹安一起演，4年沒進度的爛尾樓，選舉前搖身一變成新政見，這是哪門子的效率，根本是謊話連篇，藍白黨跟著騙市民，真的看不下去。

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市議員曾資程也批，不管是兒童探索館、科學教育館，名稱如何調整不是重點，真正的問題是高虹安接手市政已經第4年，任期即將屆滿，市民仍看不到具體的建設成果。如今選舉快到了，才召開記者會、重新包裝定位。甚至還有議員把責任推給前朝市長，這種「執政近4年還在甩鍋」的態度，凸顯高虹安市府團隊缺乏承擔，也失去治理城市最基本的責任感。

曾資程也細數過去民進黨執政時期，不管是蔡仁堅或是林智堅執政時，都處理前朝留下許多停滯建設與問題，但並沒有每天抱怨，而是在任期內，努力完成各項建設。市民期待的是市政能接棒完成，不是接手4年後，還停留在改名稱、開記者會、甩鍋前朝。民進黨執政的市府，不是靠改名稱、開記者會治理城市，而是承擔責任、延續建設、完成建設。

錢康明批新竹市長高虹安將兒探館改名為科教館，是脫褲子放臭屁，謊騙市民。圖為科教館示意圖。（新竹市府提供）

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