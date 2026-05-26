竹市兒探館停擺4年改科教館 議員轟高虹安：選前又喊口號

3年過去仍是一場空！新竹市議員曾資程批高虹安兒探館變科教館規劃了無新意，如果不會做，就由民進黨的莊競程來做。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安今天宣稱要將停擺近4年的兒童探索館再花上億元轉型為科學教育館，引發綠營議員抨擊，市議員曾資程及劉彥伶和鄭美娟及楊玲宜都提到，活化公共空間，市民在意的不是改名字，而是等這麼多年、花更多預算後，跟原來兒探館功能一樣，市民要的建設不是改名字，也不是選舉到了喊口號，而是何時能真正使用。

曾資程酸，高虹安團隊只要做不好，不會做就推給前市府，如果無心也沒有能力推動市政建設，與其抱怨及不會做，就讓民進黨提名的市長參選人莊競程來做！楊玲宜更酸，早在2023年5月兒童探索館就完成85%的工程，當時高虹安還率隊考察，如今3年過去仍是一場空，了無新意。

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劉彥伶說，從兒童探索館到科學教育館，從市府公布的內容，包括特展空間、實驗教室、親子互動、餐飲休憩，都與兒探館規劃一樣，市民要的科教館是到底增加哪些過去沒有的核心功能，而不是只換了名稱與包裝。尤其投入更多時間與預算後，到底增加了什麼、改善了什麼？何時可完工啟用？

鄭美娟認為，從世博台灣館到兒童探索館再到科學教育館，市民已有「選前又提新願景」的感受。如果只有口號，缺乏實際內容、經費來源與營運模式與時程規劃，市民也擔心是不是又在畫大餅？曾資程批，高虹安一貫手法就是選舉快到了，才開記者會、重新包裝定位。令人遺憾的是，還有白營議員把責任推給前朝，這種執政快4年還在甩鍋的態度，凸顯高虹安團隊缺乏承擔，無治理城市責任感。

3年過去仍是一場空！新竹市議員楊玲宜批高虹安兒探館變科教館規劃了無新意。（資料照，記者洪美秀攝）

3年過去仍是一場空！新竹市議員劉彥伶批高虹安兒探館變科教館規劃了無新意，市民要的是何時能使用。（資料照，記者洪美秀攝）

3年過去仍是一場空！新竹市議員鄭美娟批高虹安兒探館變科教館規劃了無新意，讓市民感受是選舉到了，又提新願景。（資料照，記者洪美秀攝）

3年過去仍是一場空！新竹市綠營議員批高虹安兒探館變科教館規劃了無新意，如果不會做，就由民進黨的莊競程來做。（資料照，記者洪美秀攝）

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