打擊貪瀆與守護國安 竹檢檢察官王遠志獲法務部模範公務人員殊榮

新竹地檢署檢察官王遠志（右）長期投入檢察實務工作，今天由法務部部長鄭銘謙（左）親自頒獎表揚。 （新竹地檢署提供）

新竹地檢署檢察官王遠志長期投入檢察實務工作，在打擊犯罪、守護國家安全、維護公共安全、偵辦重大貪瀆案件及培育檢察人才等面向都有卓越表現，榮獲法務部115年模範公務人員殊榮，今天由法務部部長鄭銘謙親自頒獎表揚。

新竹地檢署表示，王遠志檢察官為司法官第51期，自2019年任職竹檢以來，長期投入重大、複雜及新興型態犯罪偵辦，積極整合資源、掌握案件核心，展現檢察官維護公平正義與公共利益之專業精神。

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他曾偵辦科技公司涉偽造空污數據案件，查明業者以虛偽資料規避環境監管情形；並偵辦多起境外勢力非法挖角、侵害營業秘密及危害國家核心關鍵技術案件，協助防堵關鍵技術外流。為該署「國家安全暨營業秘密辦案團隊」重要成員，並與團隊共同榮獲2025年公務人員傑出貢獻獎團體獎肯定。

此外，王遠志檢察官於廉政及公共安全案件偵辦也卓有績效，曾偵辦新竹縣重大貪污案件，依法起訴涉案廠商及多名高階公務人員，展現檢察機關維護廉政及公共安全的決心。另長期擔任司法官學院兼任教師，積極投入檢察人才培育，將第一線偵查經驗轉化為教學內容，協助年輕司法官理解檢察官的專業倫理、案件判斷及社會責任，傳承檢察實務經驗與法治精神。

王遠志表示，獲此殊榮深感榮幸，也更覺責任重大。這份榮耀並非個人所有，而是新竹地檢署全體同仁共同努力的成果，更代表社會各界對檢察機關的期待與信任。未來將一本初衷，持續秉持公正、廉潔、專業與謙卑之態度，堅守檢察官職責，無畏困難，努力守護公平正義，並期盼藉此發揮拋磚引玉之效，鼓勵更多優秀人才投入檢察體系，共同為法治社會、公共安全與國家發展貢獻心力。

新竹地檢署檢察官王遠志（右3）長期投入檢察實務工作，在打擊犯罪、守護國家安全、維護公共安全、偵辦重大貪瀆案件及培育檢察人才等面向都有卓越表現。 （新竹地檢署提供）

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