重新啟動新竹停滯的3年 莊競程曝接受賴清德徵召過程

重新啟動新竹停滯的3年 莊競程曝接受賴清德徵召過程2026/05/25 11:35 記者洪美秀／新竹報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今天到台北接受專訪，也遇上高鐵大誤點，但仍順利接受專訪，他也在廣播節目提到，有信心重新啟動新竹停滯的3年。（照片擷取自專訪影片）
高鐵今天大誤點，民進黨新竹市長參選人莊競程一早搭高鐵到台北也遇上，但仍趕上前個班次，接受媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪，莊競程提到，面對新竹市長選戰，會按照節奏一步一步向前走，現在首要任務就是提高他在新竹的知名度，未來會在交通教育社福文化等4個基礎上，繼續把新竹的地基打穩，更期待這3年多停滯的新竹，他可以重新啟動帶給新竹更好的未來。
莊競程提到自己接受總統兼民進黨主席賴清德欽點徵召的過程，3月25日總統賴清德打電話給他時，只給他2天時間考慮，當下他覺得可以接受這個挑戰，之後跟太太及家人討論及獲得家人全力支持後，不用2天，他就決定接受新竹市長的選戰。
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面對新竹市長這場選戰，他會按照節奏一步一步向前走，「現在首要任務，就是提高我在新竹的知名度，讓大家知道我要來選市長，也讓大家認識我。」
莊競程說，他在陽明交通大學醫學工程研究所教書，這樣的背景及專業，以及他在立法院及行政院的歷練，可以為新竹的未來擘畫更好願景。他強調，未來會在交通、教育、社福、文化等4個基礎上，繼續把新竹的地基打穩，希望這3年多停滯的新竹，他可以重新啟動帶給新竹更好的未來。
他也強調，接下來會提出更多有感政見，要重新啟動新竹，找回新竹人的光榮感，要讓新竹人驕傲有自信的說「新竹很讚！來這裡生活很好！」