百年老店丸竹化粧品6月底吹熄燈號 網嘆：神級香粉成時代眼淚

新竹市百年老店-丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號。（圖擷取自社群新竹大小事貼文）

新竹市百年老字號的丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號！這家陪伴新竹及清交大學生的老字號「丸竹化粧品」，是許多女生的青春歲月，其中最特別的傳統香粉和艾草香皂，更是熱銷及受歡迎的產品。很多網友得知此事，都感嘆神級香粉不在，又是一時代的眼淚。更有網友揪團要在歇業前衝一波買來囤用。

近日在新竹各大網路社群平台都發文提到，丸竹化妝品即將於6月底歇業，這家創立超過百年的新竹在地老店，成立於1925年（日治時期大正14年）過去以細緻的粉質與淡雅香氣打響名號，主打「無鉛配方」的傳統香粉與艾草皂更是熱銷多年的招牌，是許多女性化妝的必備聖品，全盛時期甚至還曾外銷海外，堪稱新竹「香粉」產業的重要代表。

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但隨著時代變遷、外國美妝品牌進駐，昔日繁華的香粉產業逐漸沒落，最終僅剩「丸竹」獨自苦撐，成為新竹最後1家仍販售自製白粉的化妝品店。其實丸竹要停業並非第1次，過去也曾傳出差點停業，後來搭上網路浪潮，在PTT、Dcard等論壇上被網友極力推崇，憑藉著「超高CP值、天然成份」的優勢在網路暴紅，也吸引清交大的女學生及網友前往朝聖購買，讓百年老店再掀熱潮。

如今丸竹化粧品傳出即將在6月底歇業，不少死忠粉絲也湧入留言區含淚告別，網友感嘆新竹又一個時代的眼淚要消失、「太可惜了，真的很好用」、「雖然很捨不得，但希望老闆娘好好享受退休生活、平安健康」，網友也對老品牌多年的堅持給予肯定。

新竹市百年老店-丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號，網嘆：神級香粉成時代的眼淚。（圖擷取自社群新竹大小事貼文）

新竹市百年老店-丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號，網嘆：神級香粉成時代的眼淚。（圖擷取自社群新竹大小事貼文）

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