竹市管制餐飲業油煙3步驟 稽查輔導雙軌並進

新竹市府持續強化餐飲業油煙管制與輔導。（圖由市府提供）

隨著外食人口增加及餐飲型態多元發展，餐飲油煙已成為都市空氣污染與異味陳情的主要來源，竹市環保局指出，經統計今年截至4月止，完成餐飲業油煙異味陳情稽查115件，以及完成輔導改善複查64件，市府持續強化餐飲業油煙管制與輔導，強調油煙防制不僅是「有裝設備」，更必須落實「裝得有效、用得正確、定期保養」，透過稽查與輔導雙軌並進，以提升城市空氣品質。

市府表示，依據環境部公告「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」規定，餐飲業者應依實際烹調型態與污染特性，設置具備適當處理能力的集氣系統及油煙處理設備，確保污染物經有效收集與處理後再排放，並於營業期間全程正常運作，不得有未開啟或未定期維護保養情形。「裝得有效」方能確保整體處理效率並減少油煙及異味排放，市府已優先管制大規模餐飲業者，將符合營業面積達1000平方公尺或300個座位以上業者列為重點管制對象，加強稽查其設備設置與效能維護。

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環保局說明，在「用得正確」方面，油煙防制設備若未正常啟動或操作方式不當，將大幅降低處理效果。現場稽查時，將著重查核設備是否同步運轉、集氣罩收集效率是否足夠，並透過熱線式風速計量測風量與集氣效能。如查獲未開啟設備、風量不足或排氣未經妥善處理等違規情形，將依空氣污染防制法第23條第2項規定，處10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

環保局強調，「定期保養」更是維持設備效能的重要關鍵，油煙處理設備若長期未清潔保養，易造成油垢堆積、效能下降甚至安全疑慮。業者應建立設備維護管理制度，於稽查時提供相關紀錄文件，以確保設施長期穩定運作。

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