為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新竹市

    誤信投資平台騙術 新竹貴婦遭詐1850萬

    2026/03/24 16:01 記者蔡彰盛／新竹報導
    誤信投資平台騙術，新竹貴婦遭詐1850萬。（情境照）

    誤信投資平台騙術，新竹貴婦遭詐1850萬。（情境照）

    新竹市賴姓貴婦誤信詐騙集團投資平台可獲利的幌子，短期間內陸續在新竹市住家面交5次給詐團車手，總金額達1850萬元，新竹地院除將2名車手判刑，也判2人需如數賠償給賴女。

    法官調查，112年12月底詐騙集團透過通訊軟體LINE群組「財謀天下」向新竹賴女訛稱，可透過千興投資平台投資獲利云云，賴女信以為真，依該詐欺集團指示，於113年1月12日在新竹市住家前，拿現金100萬元面交給詐欺集團成員鄭文瑜。

    113年2月21日賴女在竹市住家，拿現金200萬元面交給車手王翊安，當年3月1日面交現金150萬元，3月2日現金600萬元，3月5日現金800萬元，合計面交1850萬元給王男。

    法官審酌鄭文瑜及王翊安均正值青年，不思循正當途徑賺取財物，反均加入詐欺犯罪集團各擔任取款車手，並與詐團成員共同詐欺賴女，而分別向其收得款項後，各依指示放至新竹市某公園及新竹市某廁所內而均層轉上手，均藉以掩飾隱匿特定犯罪所得來源與去向，2人所為均屬不該，最後依三人以上共同詐欺取財罪，判鄭女有期徒刑1年6月，王男2年10月。

    附帶民事賠償部分，新竹地院民事庭判鄭女需賠償賴女100萬元、王男需賠償1750萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    新竹市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播