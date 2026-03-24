為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新竹市

    李貞秀爆高虹安拿柯文哲700萬 網支持高提告、他直言高不會告

    2026/03/24 14:23 記者洪美秀／新竹報導
    中國籍配偶李貞秀爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，高虹安發聲明說沒拿，網友支持高提告，但竹市前文化局長錢康明則直言高不會提告。（記者洪美秀翻攝）

    中國籍配偶李貞秀爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，高虹安發聲明說沒拿，網友支持高提告，但竹市前文化局長錢康明則直言高不會提告。（記者洪美秀翻攝）

    中國籍配偶李貞秀昨晚直播爆出「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬」引發政壇議論，高虹安今天一早就急發聲明澄清沒拿。隨後李貞秀雖對其言論道歉，但輿論已如滾雪球越滾越大。有網友稱高說沒拿500及700，反問那到底錢去哪了？還有網友支持高虹安對李貞秀提告。不過，曾任高虹安市府的前文化局長錢康明則直言，高不會提告李貞秀的，因為避免扯出其他真相。

    錢康明發文提到，高虹安不會對李貞秀提告的，高虹安又不傻。但他也話鋒一轉稱高虹安如果沒有收700萬，有沒有可能是高虹安身邊的朋友幫忙收的，但高虹安完全不知道。他認為，高身為市長，結交朋友也很重要。

    錢康明並稱李貞秀說高虹安拿了柯文哲700萬，高虹安便急發聲明痛批，以他對高虹安的了解，除非李貞秀有影像或錄音證據，否則高虹安對外一定會「痛批」。並認為高虹安為避免扯出其他真相，是不會對李貞秀提告的。

    中國籍配偶李貞秀爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，高虹安發聲明說沒拿，網友支持高提告，但竹市前文化局長錢康明則直言高不會提告。（記者洪美秀翻攝）

    中國籍配偶李貞秀爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，高虹安發聲明說沒拿，網友支持高提告，但竹市前文化局長錢康明則直言高不會提告。（記者洪美秀翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    新竹市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播