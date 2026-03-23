竹市議會重組政團白藍合再現 新民意問政聯盟回歸

新竹市議會第4政團新聯線去年12月解散後，將復活改回新民意問政聯盟政團。（記者洪美秀攝）

新竹市議會原以民眾黨議員及友好議員為主的議會第4政團「新聯線政團」，去年12月初傳出因總召李國璋號召力及協調力不足，導致多名議員不滿紛退出而宣告解散，隨著市長高虹安去年12月18日復職，高虹安上週與議長許修睿等議員出訪日本後達成共識，再度以「白藍合」為前提，號召無黨籍議員成立新政團，政團名稱也從新聯線改回前議長謝文進時期的「新民意問政聯盟」，目前政團成立申請已送議會。

議會無黨籍議員鄭慶欽與退出國民黨的原住民議員林慈愛去年12月初宣布退出議會新聯線政團運作，讓需7席議員才得以成立的新聯線政團面臨解散，當時多名議員認為新聯線政團的民眾黨色彩太濃，當時政團總召就是民眾黨籍議員李國璋，易被外界貼上白營政團及高虹安議會附屬政團標籤，此次則改回過去以無黨籍議員為主的「新民意問政聯盟」政團。

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已知新民意問政聯盟成員包括副議長余邦彥、陳啟源、鄭慶欽、彭昆耀、孫鍚洲、林慈愛、鄭成光和民眾黨議員李國璋、宋品瑩共9人。據了解，新民意問政聯盟政團成立後的總召可能推派無黨籍但與高虹安友好的陳啟源擔任，讓政團議員年底欲爭取連任時，方便欲爭取連任的高虹安站台輔選。

竹市議會由政黨組成的黨團包括國民黨、民進黨和時代力量，依議事規則，政黨成立黨團需3人以上，若要成立新的政團需7名議員以上。目前除政黨成立的黨團與即將成立的新民意政團，僅無黨籍議員吳國寶及田雅芳未加入政團運作。

新竹市議會第4政團新聯線去年12月解散後，將復活改回新民意問政聯盟政團。（記者洪美秀攝）

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