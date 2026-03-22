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    首頁 > 新竹市

    竹市食品東京參展成果亮眼 吸引國際買家洽談拓展海外市場

    2026/03/22 15:07 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市食品東京參展，吸引101家國際買家洽談拓展海外市場。（圖由市府提供）

    竹市食品東京參展，吸引101家國際買家洽談拓展海外市場。（圖由市府提供）

    2026東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）日前於東京國際展示場舉行，新竹市政府與華品摃丸、老鍋米粉、或者OR及佳明香草園等4家在地品牌參展，透過展示新竹食品文化與職人精神，吸引國際買家關注。產發處表示，此次展會期間共吸引來自日本、美國、新加坡等地共101家國際買家前來洽談合作，同時獲得25家日本媒體報導，顯著提升新竹食品品牌在國際市場的能見度與競爭力。

    產發處指出，各品牌以特色產品亮點成功吸引國際買家目光，並展開積極洽談。「老鍋米粉」推出的「米粉杯杯」以小巧便利包裝及創新的「泡米粉」概念吸引多國買家關注；「或者OR」的堅果脆辣醬以獨特風味與罐裝設計獲得多家買家詢價；「佳明香草園」推出的香草夾、香草醬與香草粉等產品，也吸引日本甜點業者深入洽談合作可能。

    其中，新竹代表品牌「華品摃丸」於展會期間與日本食品通路商正式簽署合作備忘錄，為新竹特色食品拓展日本市場開啟新的合作契機，也讓具有代表性的台灣摃丸文化邁向更廣闊的國際舞台。此外，華品摃丸推出的常溫貢丸料理包亦受到多家海外買家關注，成功突破傳統貢丸需冷鏈運輸的限制，展現產品進軍國際市場的潛力。

    產發處指出，新竹市參展消息獲得日本多家主流媒體報導，包括《朝日新聞》、《日本經濟新聞》、《產經新聞》及TBS NEWS DIG等，共計25家媒體曝光，涵蓋新聞媒體、產業媒體與美食生活媒體，提升新竹食品品牌在日本市場的知名度。

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